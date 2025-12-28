Cobertura a infraestructura pública y carreteras, prioridad para el FONDEN

El presupuesto del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para 2025 muestra una clara prioridad en la atención a la infraestructura pública, que concentra 3,321.6 millones de pesos, el monto más alto entre los rubros considerados. Este enfoque refleja la importancia de restaurar y proteger instalaciones estratégicas frente a fenómenos naturales, particularmente en zonas vulnerables del país.

En segundo lugar se encuentra el rubro de carreteras y transporte, con 2,192.8 millones de pesos, seguido muy de cerca por la contratación de esquemas de transferencia de riesgos, que alcanza 2,151.8 millones. Estos recursos buscan garantizar la conectividad del país tras emergencias y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos financieros que permiten al Estado enfrentar desastres de gran magnitud sin comprometer de forma inmediata las finanzas públicas.

Más abajo en la asignación presupuestal se ubica la infraestructura educativa, con 1,127.5 millones de pesos, destinada a la rehabilitación de escuelas afectadas por desastres naturales.

En contraste, la atención directa de emergencias recibe apenas 103.2 millones de pesos, lo que evidencia que el Fonden 2025 ha apostado más por la reconstrucción, la prevención financiera y la resiliencia estructural que por el gasto reactivo inmediato.