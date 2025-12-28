China conquista mercado para sus modelos IA en Estados Unidos, su némesis

Aunque Estados Unidos está inmerso en una amarga rivalidad con China por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), la tecnología china ha hecho discretos avances en el mercado estadounidense.

A pesar de las considerables tensiones geopolíticas, los modelos chinos de código abierto de IA están ganando terreno sobre un creciente número de programas y compañías de estadounidenses.

Se trata de modelos diferentes a los de IA generativa cerrados que se han convertido en nombres familiares -como el ChatGPT de OpenAI, o Gemini de Google— cuyos entresijos se protegen celosamente.

En contraste, los modelos "abiertos" que ofrecen muchos rivales chinos, desde Alibaba hasta DeepSeek, les permiten a los programadores personalizar fragmentos de software para adaptarlos a sus necesidades.

Globalmente, el uso de modelos abiertos desarrollados por chinos ha pasado de tan solo un 1.2% a finales de 2024 a cerca del 30% en agosto de este año, según un reporte publicado este mes por la plataforma de desarrolladores OpenRouter y la firma estadounidense de capital de riesgo Andreessen Horowitz.

Los modelos abiertos chinos "son baratos, en algunos casos gratuitos, y funcionan bien", dijo a la AFP Wang Wen, decano del Instituto de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China.

Un emprendedor estadounidense, que habló en condición de anonimato, le dijo a la AFP que su negocio ahorra 400,000 dólares anuales al usar los modelos de IA Qwen de Alibaba en lugar de los modelos privados.

"Si necesitas capacidades de vanguardia, vuelves a OpenAI, Anthropic o Google, pero la mayoría de las aplicaciones no lo requieren", explicó el empresario.

El gigante estadounidense de los chips Nvidia, la firma de IA Perplexity y la Universidad de Stanford, en California, también están utilizando modelos Qwen en parte de su trabajo.

El impacto de DeepSeek

El lanzamiento en enero del modelo de lenguaje "R1" de DeepSeek, de alto rendimiento, bajo costo y de código abierto, desafió la percepción de que la mejor tecnología de IA tenía que provenir de gigantes estadounidenses como OpenAI, Anthropic o Google.

También fue un ajuste de cuentas con Estados Unidos, enfrascado en una batalla por el dominio de la IA con China.

El gobierno de Estados Unidos es consciente del potencial del código abierto. En julio, la administración Trump publicó un "Plan de Acción de IA" que decía que Estados Unidos necesitaba "modelos abiertos líderes basados en valores estadounidenses".

Estos modelos podrían convertirse en estándares globales, señaló. Pero, hasta ahora, las empresas estadounidenses siguen la vía opuesta.

Meta, que había liderado los esfuerzos de código abierto del país con sus modelos Llama, ahora se está concentrando en la IA de código cerrado.

Sin embargo, este verano boreal OpenAI —bajo presión para revivir el espíritu de sus orígenes como organización sin fines de lucro- lanzó dos modelos conocidos como de "pesos abiertos", esto es, ligeramente menos maleables que el "código abierto".

"Ideas occidentales"

Entre las grandes empresas occidentales, solo Mistral, de Francia, se mantiene fiel al código abierto, pero ocupa un lugar muy por detrás de DeepSeek y Qwen en los rankings de uso. Las ofertas de código abierto occidentales "simplemente no son tan interesantes", dijo el empresario estadounidense que utiliza Qwen de Alibaba.

El gobierno chino ha fomentado la tecnología de IA de código abierto, pese a las dudas sobre su rentabilidad.

Mark Barton, director de tecnología de OMNIUX, dijo que estaba considerando usar Qwen, pero que a algunos de sus clientes podría incomodarles la idea de interactuar con una IA de fabricación china, incluso para tareas específicas.

Dado el posicionamiento de la actual administración estadounidense sobre las empresas tecnológicas chinas, persisten los riesgos, dijo a la AFP.

"No querríamos jugárnoslo todo con un solo proveedor de modelos, especialmente uno que quizá no esté alineado con las ideas occidentales", aseguró Barton.

"Si Alibaba fuera sancionada o su uso quedara, en la práctica, en una lista negra, no queremos quedar atrapados en esa trampa", resumió.

Un reciente estudio de Stanford planteó que "la propia naturaleza de las publicaciones de modelos abiertos permite un mejor escrutinio" de la tecnología.

Gao Fei, director de tecnología de la plataforma china de bienestar con IA BOK Health, coincide.

"La transparencia y la naturaleza compartida del código abierto son en sí mismas las mejores maneras de generar confianza", afirmó.