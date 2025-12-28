Apoyo federal y estatal para ayudar en descarrilamiento de tren: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este domingo que en las labores de ayuda a los afectados por el descarrilamiento de la máquina principal de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, participan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), IMSS-Bienestar y el Gobierno del estado.

Las tareas de investigación sobre el incidente estarán a cargo de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviaria (ARTF), por ser una de sus facultades.

En el tren, operado por la Secretaría de Marina (Semar), viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

“Desde el primer momento, se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente”, explicó la Semar en su cuenta de X poco después de las 11:00 horas.

Posteriormente, la Mandataria escribió en la misma red social: Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el Gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información.

La Secretaría de Marina también se comprometió a mantener informada a la población con responsabilidad y transparencia una vez que cuente con datos confirmados y completos.