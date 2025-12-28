STPS define reglas para los trabajadores de plataformas en 2026

A escasos días de iniciar el nuevo año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que modifica las reglas para determinar el ingreso neto de los repartidores y conductores, ajustando los factores de exclusión que entrarán plenamente en vigor para el ejercicio 2026.

Cabe señalar que apenas el 14.12% de los trabajadores en la prueba piloto han logrado acceder a la totalidad de los beneficios de la seguridad social; es decir 141,220 en promedio.

Este nuevo esquema, informó la STPS, es el resultado del análisis de la prueba piloto realizada durante el primer y segundo trimestre del año, donde se observó la necesidad de ajustar los parámetros para que reflejen con mayor precisión la intensidad del trabajo y la realidad económica del sector.

Según el documento oficial, la autoridad consideró el incremento sustancial al salario mínimo para 2026 anunciado por la Conasami, con el fin de garantizar que el cálculo del ingreso sea proporcional y viable frente a las nuevas obligaciones patronales.

Asimismo, un cambio fundamental radica en la redefinición del ingreso bruto mensual. A partir de ahora, este se integrará por la suma de pagos por tareas, obras o servicios, incluyendo bonos, gratificaciones y estímulos de cualquier denominación, pero dejando fuera del cálculo los pagos por concepto de propinas. Esta precisión busca dar certeza jurídica tanto a las empresas como a los trabajadores en el cumplimiento de sus cuotas de seguridad social.

En cuanto a la reducción de los puntos porcentuales de exclusión, la categoría de Autos experimentó una disminución de 7 puntos porcentuales, al pasar de un 55% al cierre de 2025 a un 48% para el próximo año. Por su parte, la categoría de Motos registró una reducción de 8 puntos porcentuales, bajando del 40% al 32%. Finalmente, los trabajadores No Motorizados obtuvieron la mayor reducción, con una baja de 9 puntos porcentuales, pasando de un 12% a tan solo un 3% de exclusión.

Pese a estas reducciones en los porcentajes, el monto bruto que los trabajadores deben generar para acceder a la seguridad social se mantiene casi idéntico debido al ajuste del salario mínimo a 9,582.47 pesos.

Esto implica que, en términos nominales, un conductor de auto debe generar 18,427 pesos, un motociclista 14,092 pesos y un repartidor no motorizado 9,877 pesos para poder cotizar.

Sólo 10% de los trabajadores podrán cumplir nuevas reglas

Ante este escenario, la postura de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y de Reparto de México (UNTA) es de rechazo, pues sostiene que la reducción parcial es insuficiente y no resuelve el problema de fondo.

La organización señala que el diseño actual condiciona el derecho a la salud a la generación de ingresos muy por encima del mínimo legal, lo que ha provocado que solo el aproximadamente 10% de los trabajadores logre incorporarse al IMSS durante la prueba piloto.

Para la UNTA, la solución estructural definitiva consiste en eliminar por completo los porcentajes de exclusión y reconocer el ingreso total de los trabajadores como la base para su seguridad social.

En tanto, Repartidores y Conductores Unidos de México ven con preocupación el establecimiento de porcentajes que no tienen un respaldo técnico ni lógico… “estos porcentajes, ponen en riesgo al modelo como se conoce y los ingresos de miles de familias mexicanas que ganan a través de plataformas”.

Finalmente, la autoridad advirtió que a partir de 2026 intensificará las acciones de vigilancia y fiscalización para asegurar el cumplimiento efectivo de estas nuevas disposiciones en todo el territorio nacional.