Tribunal de Brasil ordena permanencia del 80% de la plantilla de Petrobras durante huelga

El Tribunal Superior de Trabajo de Brasil dictaminó que la plantilla se mantenga al 80% en todas las instalaciones de Petrobras en Brasil, mientras siguen las negociaciones entre los trabajadores de la petrolera estatal, que están en ⁠una larga huelga.

El fallo emitido el sábado también prohíbe a los sindicatos de trabajadores bloquear el transporte de trabajadores y equipos hacia y desde las instalaciones, incluidas las de la filial ⁠de logística de Petrobras, Transpetro.

"Seguimos trabajando y garantizando la producción y el abastecimiento", dijo a Reuters el domingo Sylvia dos Anjos, jefa de exploración y producción. Los trabajadores de Petrobras iniciaron una huelga el 15 de diciembre.

El sindicato Sindipetro-NF, que representa a unos 25,000 trabajadores de la industria petrolera brasileña, rechazó el viernes la última propuesta de la petrolera estatal para poner fin a la huelga de dos semanas.

En cuanto a la sentencia del sábado, Sindipetro-NF dijo que el tribunal también ordenó a Petrobras que proporcione información, incluyendo el recuento de personal por unidad ⁠operativa, cargo y función, calificando la decisión de "victoria".

La FNP, otro grupo también en huelga que representa ⁠a unos 26,000 trabajadores, dijo que mantener la plantilla de Petrobras en el 80% "es inaplicable".

No está claro cuándo terminará el conflicto, ya que las negociaciones salariales también incluyen cuestiones complejas relativas a los fondos de pensiones de Petrobras y las deducciones a los pensionistas.