Año Nuevo 2026: los rituales más populares para atraer prosperidad, dinero y buena energía

El Año Nuevo llega como un momento universal de renovación y de acuerdo con Jorge Traslosheros Hernández, académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, al recordar que cada cambio de ciclo, desde los cumpleaños hasta las festividades colectivas, refuerza la capacidad de mirar hacia adelante.

La fecha marca un punto de transición en el calendario gregoriano, vigente desde hace 443 años, que establece al 1 de enero como inicio de un nuevo ciclo, pero también es una ventana emocional.

Al respecto, la psicóloga de la UNAM, Beatriz Macouzet Menéndez, subraya que este cierre de año impulsa reflexiones sobre lo vivido y replantea metas personales, aunque también puede detonar ansiedad o tristeza, especialmente en quienes enfrentan pérdidas o soledad. Por ello, integrar a niños, jóvenes y adultos mayores en las celebraciones ayuda a fortalecer lazos afectivos.

En ese contexto, los rituales toman un papel protagónico; algunos con raíces que van desde la antigüedad romana hasta las cosmovisiones prehispánicas, estas prácticas mezclan superstición, espiritualidad y tradición familiar con un objetivo común: atraer prosperidad, amor, viajes, salud y abundancia.

Los rituales favoritos en México para recibir el Año Nuevo

A continuación, algunos de los más extendidos y su simbolismo:

• Comer 12 uvas

De origen español, consiste en pedir un deseo por cada campanada. Representan los 12 meses por venir y la aspiración a que todos lleguen con buena suerte.

• Estrenar ropa

Una señal de nuevos comienzos y recompensa al esfuerzo del año que termina. Las prendas nuevas simbolizan renovación.

• Ropa interior por colores

Una tradición medieval que hoy personaliza el deseo para el próximo ciclo:

Amarillo: dinero y abundancia

Rojo: amor y pasión

Verde: esperanza

Rosa: romance

Blanco: paz

Azul: equilibrio

Morado: espiritualidad

Naranja: vitalidad

Negro: placer y lujo

• Maletas para atraer viajes

Pasear por la casa —o por la calle— con equipaje cargado simboliza aventuras y movimiento durante el año.

• Encender 12 veladoras

Cada una representa un mes del año. Los colores y la luz buscan iluminar deseos y agradecer lo vivido.

• Semillas en el monedero

Arroz o lentejas como símbolo ancestral de abundancia alimentaria.

• Lanzar monedas dentro de casa

Un llamado directo a que el dinero no falte en el hogar.

El borreguito del dinero: un símbolo que México hizo suyo

Entre los amuletos de fin de año, pocos son tan populares como el borreguito del dinero. Su uso está ligado a la idea de que la lana es sinónimo de riqueza, expresión evidente en el dicho popular “tener mucha lana”.

De acuerdo con la investigadora de la UNAM Idanely Mora Peralta, se cree que este elemento debe regalarse para que funcione y puede incluir monedas, corazones, tréboles o semillas, y suele colocarse cerca de la puerta, como gesto de bienvenida a la prosperidad.

Aunque su origen no está documentado, se atribuyen dos posibilidades:

Alpes suizos, donde se recita un pequeño conjuro sobre la lana y el dinero

Andalucía (España), donde representa armonía y buena suerte

Hoy, la costumbre se reinventa, ya que hay versiones con plantas de abundancia, cascabeles o granos, integrando creencias religiosas, cultura popular y creatividad artesanal.

Rituales que cruzan fronteras

Las tradiciones para recibir el Año Nuevo se replican en el mundo de formas muy diversas:

Japón: templos repican 108 campanadas para purificar el espíritu

Rusia: deseos escritos se queman y las cenizas se beben en champaña

Dinamarca: se rompen platos para atraer buena fortuna

América Latina: el paseo con maletas se ha vuelto una escena común

Las académicas de la UNAM coinciden en que el Año Nuevo es un espacio para ponderar lo bueno, revisar lo que dolió y construir desde lo aprendido. También, señalan que se debe celebrar sin presiones comerciales y disfrutar de los vínculos afectivos.

