Globos de Oro 2026: guía para ver las películas nominadas antes de la ceremonia

La temporada de premios del cine internacional está en pleno arranque y los Globos de Oro 2026 se perfilan como el primer gran termómetro rumbo a los Oscar.

La lista de nominados, anunciada el pasado 8 de diciembre, incluye películas estrenadas en salas y otras que aún llegarán al público en los próximos meses, por lo que el público cinéfilo tiene varias opciones para ponerse al día antes de la entrega de premios, programada para el 11 de enero de 2026, en Los Ángeles.

En salas y plataformas: qué puedes ver ya

“Bugonia” (disponible para compra en preventa en Prime Video) y “Nouvelle Vague” (próximamente en cines) se encuentran entre las películas nominadas. Bugonia, protagonizada por Emma Stone, compite en la categoría de Mejor Película de Comedia o Musical y también a Mejor Actriz por su papel principal, mientras que Nouvelle Vague reconstruye la vida del cineasta Jean-Luc Godard en pleno auge del movimiento de la Nueva Ola francesa.

Otra cinta disponible en salas es “It Was Just an Accident” (Fue sólo un accidente), galardonada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes y nominada en varias categorías importantes. Actualmente se exhibe en algunos cines.

En streaming: clásicos contemporáneos y propuestas imperdibles

Varias de las nominadas ya están disponibles en plataformas digitales, facilitando el acceso para quienes no han ido al cine recientemente:

“Frankenstein” (Netflix): la esperada versión del clásico gótico dirigida por Guillermo del Toro, nominada a Mejor Película Dramática y en varias categorías interpretativas y técnicas.

“Sinners” (Pecadores): un fenómeno de taquilla que presenta una visión distinta del género vampírico, disponible en HBO Max.

Además, varias de las películas nominadas se podrán encontrar pronto en servicios de alquiler o compra digital como Amazon Prime Video, iTunes y YouTube, incluso si no están en catálogos de suscripción de inmediato.

Estrenos próximos: citas obligadas en el cine

Algunas de las cintas más esperadas todavía no están disponibles en streaming, pero tienen estreno programado en cines:

“One Battle After Another” (Una batalla tras otra): la película de Leonardo DiCaprio estrenó en salas en septiembre, pero llegará a HBO en streaming el 19 de diciembre de 2025, ofreciendo una historia de acción y drama que encabeza las nominaciones cinematográficas.

“Sentimental Value” (Valor sentimental): un drama familiar protagonizado por Stellan Skarsgård, con lanzamiento en cines el 25 de diciembre.

“No Other Choice” (La única opción): thriller de Park Chan-wook con estreno en salas el 16 de enero.

“Hamnet”: dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Paul Mescal, llegará a cines a finales de enero.

“The Secret Agent” (El agente secreto): cinta brasileña con fuerte presencia internacional, programada para estrenarse 26 de febrero.

“Marty Supreme”: con Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow, sólo está disponible en salas por ahora y se espera su llegada a streaming a principios de 2026, aunque sin fecha confirmada en México.

Varias de estas películas son consideradas favoritas también para los Premios de la Academia y otros galardones de la temporada, lo que ha encendido las apuestas entre críticos y cinéfilos, lo que las convierte en esenciales para quienes quieran debatir o anticipar a los ganadores antes de la gala del 11 de enero.