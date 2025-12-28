Por qué comemos uvas para recibir el Año Nuevo

Cada 31 de diciembre en México y otros países hispanohablantes, millones de personas se preparan para comer 12 uvas, una por cada toque de las campanadas que marcan la medianoche para dar la bienvenida al Año Nuevo. Así, se come una uva y se pide un deseo o se piensa en buena fortuna para cada uno de los 12 meses que vienen.

Esta costumbre, conocida como las doce uvas de la suerte, se cree que trae prosperidad y bienestar si se logran consumir todas antes de acabar la última campanada.

Origen y tradición

Aunque actualmente es una tradición muy arraigada en México, su origen se remonta a España a finales del siglo XIX y principios del XX. Algunas fuentes señalan que la costumbre nació cerca de 1895 y se popularizó en 1909, cuando viticultores de la región de Alicante impulsaron el consumo de uvas a medianoche para vender el excedente de su cosecha luego de una gran producción.

La tradición dicta que cada uva representa un mes del nuevo año, y si se logran comer las 12 al compás de las campanadas, se asegura buena suerte mensual y por lo tanto, de todo el año. Algunas variantes incluyen pedir un deseo específico por uva o agregar rituales.

De acuerdo con la Guía de Consumo de la Revista del Consumidor de diciembre de 2025 de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), otra fuente menciona que comenzó en Madrid cuando algunas personas imitaron con tono de burla, a la alta sociedad que celebraba con champán y uvas.

La uva en México

La uva llegó al país con los misioneros españoles, quienes la introdujeron y fomentaron el cultivo de la vid, sentando las bases actuales de la viticultura en México, de acuerdo con la Guía de Consumo de la Revista del Consumidor.

En 2024 hubo una producción de 499,140 toneladas de uva en el país, y Sonora, Zacatecas y Jalisco fueron los principales estados productores. La uva es fundamental para elaborar vinos, destilados, jugos, conservas y vinagres y se clasifican en según su uso:

Uva fruta : es la de mayor popularidad para un consumo en fresco, y se encuentra disponible con y sin semilla.

: es la de mayor popularidad para un consumo en fresco, y se encuentra disponible con y sin semilla. Uva pasa : es deshidratada, más seca y concentrada.

: es deshidratada, más seca y concentrada. Uva industrial: tiene una mayor acidez y es ideal para jugos y otros productos.

Beneficios nutricionales

Tienen una alta concentración de azúcares y calorías, por lo que la Profeco recomienda consumirlas con moderación, pero también cuentan con los siguientes beneficios para la salud: