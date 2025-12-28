Se descarrila el Tren Interoceánico en Oaxaca; viajaban 250 personas

La Secretaría de Marina reportó el descarrilamiento de la máquina principal del Tren Interoceánico, a la altura de Nizanda, en el estado de Oaxaca.

“El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario (...) sobre la Línea Z”, detalló la dependencia.

Precisó que en el vehículo viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

Sin informar si existe un saldo de personas fallecidas o heridas, la Marina afirmó que desde el primer momento, se ha brindado atención inmediata a los usuarios y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del hecho, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente.

A través de redes sociales, testigos del hecho así como pasajeros de la locomotora han difundido imágenes que presuntamente corresponden a la situación confirmada por la Marina.

No obstante, la dependencia federal ha indicado que se ampliará la información sobre esta situación por los canales oficiales y conforme se cuente con datos comprobados.