En los últimos 11 años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha combatido la intención de dos gobiernos federales de mantener al Ejército en tareas de seguridad pública, pero actualmente no ha actuado frente a la intención presidencial de sostener a los elementos militares cinco años más en las calles, consideraron expertos.

Los especialistas consultados recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su papel de órgano de control, ha ido modificando sus criterios sobre el uso de las Fuerzas Armadas.

Entrevistados por separado, el ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío Díaz, y el senador y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, coincidieron que durante el periodo de gestión del exombusman nacional, Luis Raúl González Pérez (2014-2019), la CNDH emitió posicionamientos y acciones para evitar el uso excesivo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

“En tiempos del doctor Luis Raúl González Pérez me pareció que hubo una actuación muy digna de la Comisión Nacional. Muchas de la decisiones que se tomaron en la materia constitucional fueron a partir de que la CNDH estuvo promoviendo acciones de inconstitucionalidad, respecto de leyes generales y leyes locales. Me pareció que hicieron una tarea muy buena en tiempos del doctor Luis Raúl González Pérez. En este momento, no sé si la presidencia de la maestra (Rosario) Piedra vaya a seguir con esa categorización. Eso me preocupa porque no veo que tenga el mismo ritmo de actividad en esa materia. Inclusive, la salida de varios consejeros que eran muy pro derechos humanos. No he visto a la Comisión en esas actuaciones. Ha sido poca la acción que ha tenido”, destacó el ministro Cossío Díaz.

Por su parte, Emilio Álvarez mencionó que “en el periodo de Luis Raúl González Pérez hubo un trabajo muy importante de control constitucional, de leyes y procesos que se consideraban violatorios a los derechos humanos”. Y destacó que, “si la (actual) CNDH no ejerce sus facultades de control constitucional sobre esto, se dará un paso más a la omisión al Poder Ejecutivo”.

Y añadió: “veo actualmente una CNDH sometida, domesticada, de fachada. Tiene facultades constitucionales para interponer acciones en la Corte, tendría que estarlo haciendo, manifestando, y ahora se entiende por qué tanto interés tenía el presidente López Obrador en poner a una titular como la señora (Rosario) Piedra (Ibarra). Si la CNDH no contraviene, no le preocupa la militarización, sería una traición a la propia trayectoria de Rosario Piedra: su hermano fue desaparecido en la Guerra Sucia. Es una traición a su propia historia”, opinó Álvarez Icaza.

Respecto del papel de la SCJN, Cossío Díaz consideró que ha ido modificando a lo largo de 11 años su postura en torno a las tareas del Ejército, principalmente.

“En la Corte sí hubo varios casos importantes, se declararon inconstitucionales algunas partes, pero en el fondo la Corte poco a poco fue aceptando la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Creo que no hubo un control tan estricto en términos constitucionales, sino que se fue dejando pasar, regulando, aceptándose esta presencia tan extensa del Ejército en tantas actividades; creo que ahí hubo ese problema. Fue acumulándose (la postura de): ‘no es tan grave lo que está haciendo el Ejército, está coadyuvando a la seguridad, están haciendo tareas de apoyo a la policía’, y yo creo que fue muy suave abriendo espacios para la presencia mayor del Ejército y de la Armada en muchas funciones que hoy constitucionalmente debieran ser para las policías”, destacó.

El senador Emilio Álvarez dijo que “la Corte es una entidad compleja. Da muy buenas resoluciones como lo que pasó con la Ley Bonilla y luego da otras que sorprenden. Estamos en un momento donde no tenemos la certeza de qué va a resolver la Corte por los distintos juicios”.

