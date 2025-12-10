Con modificaciones de último momento: Diputados avalan cambios arancelarios; pasa al Senado

Con cambios de último momento, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este miércoles la Ley Arancelaria que impone un impuesto de importación a cerca de 1,463 productos provenientes de China y otros países sin Tratado de Libre Comercio con México.

Con 278 votos a favor, 25 en contra y 136 abstenciones, los diputados aprobó cambios en lo particular al dictamen por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, derivado de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum; fue enviado al Senado para su discusión.

En tanto, luego de argumentar que se trató de una petición de la industria textil, el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, presentó tres reservas para cambiar ocho fracciones arancelarias sobre productos textiles. De igual forma se le otorgaron nuevas facultades a la Secretaría de Economía en la materia.

Las cuotas arancelarias ajustadas son en los códigos 5209.19.91-Los demás tejidos; 5210.39.91-Los demás tejidos; 5211.49.91-Los demás tejidos; 5407.52.05-Teñidos; 5509.53.01-Mezcalados exclusiva o principalmente con algodón; 6004.10.99-Los demás; 6006.32.03-Teñidos, y 6006.34.03-Estampados.

Y se incluyó el artículo cuarto transitorio para precisar que “sobre los aranceles motivo de esta reforma y con el objetivo de garantizar el abasto de insumos en México en condiciones competitivas, la Secretaría de Economía podrá implementar mecanismos e instrumentos jurídicos específicos correspondientes para la importación de mercancías provenientes de países con los que el Estado mexicano no tenga tratados de libre comercio en vigor”.

Según el morenista, “estas ocho fracciones arancelarias me las planteó la industria textil. También, hay otra de técnica legislativa y una más respecto a una columna que debe aparecer para la certeza jurídica de lo que estamos aprobando".

Con esta reforma a Ley Arancelaria, la Cámara baja avala imponer cuotas de entre 7 y 50% a diferentes productos de los sectores automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques, vidrio, jabones, perfume y cosméticos, provenientes de países sin Tratado de Libre Comercio con México.

Al tiempo que en San Lázaro se decidió cambiar en un 60% la iniciativa que presentó en septiembre pasado la presidenta Sheinbaum, principalmente para modificar a la baja la mayoría de las cuotas arancelarias propuestas por el Ejecutivo Federal, así como agregar nuevos productos. Además de cambiar artículos transitorios para eliminar la vigencia de estas cuotas.

Se detalló que estos nuevo aranceles afectarán a 141 productos de autopartes, 13 de autos ligeros, 308 de vestido, 79 den plásticos, 248 de siderúrgico, 18 de electrodomésticos, 37 de juguetes, 398 de textiles, 28 de muebles, 49 de calzado, 18 productos de marroquinería.

Así como 47 productos de papel y cartón, 8 de motocicletas, 21 de aluminio, 1 relacionado con remolques, 25 de vidrio y 24 de jabones, perfumes y cosméticos.

También se dijo que 316 de estas fracciones no están sujetas actualmente al pago de aranceles, mientras que el resto sí cuenta con alguna tarifa vigente. En tanto, 341 fracciones tienen un arancel del 35% y 302 aplican una tasa del 10 por ciento.

Asimismo, en dos terceras partes del paquete, 974 fracciones, se aplicó una reducción generalizada del 28% respecto al arancel propuesto inicialmente por la presidenta, salvo en los casos donde esa disminución habría resultado en un arancel inferior al vigente.

Alertan por riesgos inflacionarios

Durante la discusión de este dictamen, se dio a conocer que en San Lázaro se recibieron 27 propuestas por parte de cámaras empresariales y asociaciones nacionales, así como 20 adicionales provenientes de empresas y agentes económicos. También, se realizaron cuatro mesas de trabajo sobre manufactura de bienes de consumo, industria metalmecánica y automotriz, industria textil y actores involucrados en la industria automotriz.

Y se aseguró que lo que se busca es se generar una política que pone por delante los intereses de la nación, una política que busca proteger a la industria nacional, respaldar a quienes producen, innovan y generan empleo.

No obstante, la bancada del PT, quienes votaron en abstención de esta reforma, alertaron sobre que el incremento a los aranceles puede generar inflación

De acuerdo con el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), un incremento abrupto en los aranceles, especialmente a bienes intermedios, puede en el corto plazo generar presiones inflacionarias, como ya está sucediendo, al incrementar los costos de producción de las empresas productoras, al no ser fácilmente reemplazables con sustitutos de origen nacional.

Por ello insistió en que se requerirá un estudio y un análisis más profundo para afectar lo menos posible a los productores nacionales.

Tampoco, dijo, el impulso a la reindustrialización está garantizado; dependerá de factores tales como la inversión, el acceso al crédito de los potenciales inversionistas, oportunidades de inversión, disponibilidad de mano de obra, entre otros.

“Se corre el riesgo de que en lugar de apoyar una estrategia comercial que diversifique el comercio exterior, disminuya la intensidad de los choques externos”, apuntó.

De igual manera, el diputado Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo (PRI) señaló que es necesario seguir trabajando, ajustar, mejorar y no apresurar, dado que el dictamen cita textual que no se cuentan con los elementos suficientes para cuantificar el efecto de la reforma, no se dispone de la información actualizada sobre los volúmenes de importación, elasticidades de la demanda, ni sobre el comportamiento esperado de los agentes económicos.

Aunado a que el aumento arancelario presionará la inflación al elevar los precios de insumos que México no produce o produce más caro.