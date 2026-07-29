¿Le importa a Trump desestabilizar México?

Otra vez hay quienes se alarman por las consecuencias de la declaración de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, de que no le importa renovar el T-MEC, en línea con las rijosas afirmaciones Stephen Miller, subjefe de gabinete que afirma que los cárteles gobiernan México.

Sin duda que es retórica política para cumplir dos propósitos: presionar las negociaciones en curso sobre el acuerdo comercial, al mismo tiempo que complace a su clientela, pues refuerza el mensaje de siempre contra los “bad hombres” de México.

Irredento optimista, quien esto escribe afirma que es simple retórica electoral de Trump, quien nunca ha tenido la intención de desestabilizar a México, pues lo necesita como socio estratégico si quiere consolidar en el mapa geopolítico global el bloque comercial, financiero y político de América del Norte.

Palacio conducirá elección de candidatos

Desde que Citlalli Hernández llegó a la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, quedó claro que, a través de ella, Palacio decidió conducir los procesos de elección de candidatos y candidatas para el 2027.

Mucho tacto necesitará para lidiar con las rijosas tribus de “la revolución de las conciencias”, cuyos miembros temen que, si por algún antecedente impensado no son postulados, sería el fin de sus carreras políticas.

El reto para la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido en el poder será negociar e imponerse; pero también haciendo saber que la nueva ética morenista no tolerará que sean candidatos quienes tengan episodios, digamos espinosos, en su pasado.

Creciente violencia en el Centro Histórico

En algún momento el Gobierno de CDMX tendrá que actuar con energía contra la violencia que agobia a quienes viven o trabajan en el Centro Histórico, antes de que sea causa de mayor descontento.

Arrogantes, los grupos criminales protagonizan balaceras callejeras en las calles más céntricas de la capital de la República dejando trágico saldo de sus ajustes de cuentas, más las personas que son daño colateral al resultar heridos en los tiroteos que atestiguan.

Es utópico esperar que, de la noche a la mañana, Clara Brugada, Jefa de Gobierno de CDMX haga desaparecer la violencia en el Centro Histórico; pero, a menos de doce meses de las elecciones, no puede darse el lujo de que la impunidad de los criminales dañe su imagen política.

NOTAS EN REMOLINO

Uno se pregunta si el acercamiento de Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia a Clara Brugada, Jefa de Gobierno de CDMX con el presunto objetivo de ser candidata a gobernar la capital de la República, es un alejamiento o cuenta con el aval de Palacio … Los ultras de Morena no cesan de armar grillas contra Marcelo Ebrard, lo cual explicaría el mañanero respaldo que recibió ayer el titular de Economía … Si, como dicen, el senador Oscar Cantón Zetina, presidirá la mesa directiva del Senado de la República, se habrá afianzado la influencia de una familia periodística … La tasa del desempleo hasta mayo fue de 2.9 por ciento, un ligera diferencia con abril; pero, otra vez, el elefante en la sala, el 55 por ciento de los trabajadores mexicanos sobrevive en la informalidad … Noam Chomsky, politólogo y activista de irreprochables credenciales de izquierda, hizo esta reflexión: “Si no creemos en la libertad de expresión para aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto” …