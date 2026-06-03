Desafiando aranceles, conflictos armados en Europa y en el Golfo Pérsico, altos precios del petróleo y la amenaza ominosa de inflación, durante los últimos dos meses, varias bolsas de valores han registrado lo que muchos analistas consideran una “corrida histórica.” La euforia está impulsada por la demanda de microprocesadores de memoria requeridos por el auge de la inteligencia artificial. Durante el pasado abril-mayo, el alza empujó 16 por ciento el índice bursátil S&P 500, lo cual sólo se había visto cuatro veces desde 1950.

Algunos observadores dicen que esta vez puede ser diferente. Por ejemplo, el alza incluye algunos mercados emergentes, tales como Taiwan con la gigantesca TSMC fabricante de microprocesadores, así como Corea del Sur con dos empresas, SK Hynix y Samsung Electronics, con el valor en el mercado de esta última aumentando 465 por ciento en los últimos doce meses. En Estados Unidos, la fabricante de microprocesadores de memoria Micron Tehcnology, domiciliada en Boise, Idaho, en el último año vio su capitalización en el mercado cruzar la barrera de $1 billón. Asimismo, veteranas como Intel, productora de unidades de procesamiento central, vio duplicarse su capitalización en el mercado en los últimos dos meses, mientras que el viernes pasado el valor de las acciones de Dell aumentó 33 por ciento.

Buscando precedentes, algunos observadores recordaron la declaración de 1966 del entonces presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, advirtiendo en contra de los peligros de lo que llamó “exuberancia irracional” en la bolsa de valores. Sin embargo, tuvieron que pasar tres años antes del estallido de la infame burbuja de las empresas “dotcom.”

*El autor es analista y consultor internacional, exdirector de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.