Hay gran expectativa al comienzo en Washington DC de la primera reunión presidida por Kevin Warsh, el nuevo timonel del banco central de Estados Unidos, conocido como la Reserva Federal. Una de las razones principales es porque el presidente Donald Trump ha dicho que prefiere bajas las tasas de interés, aunque también ha dicho que dejará que el presidente Kevin Warsh “haga lo que quiera.”

Como sea, el hecho es que la situación actual y las perspectivas de la economía estadounidense, con bajo desempleo y creciente inflación, no apuntan hacia tasas de interés más bajas. Estimulada por los aranceles, los precios del petróleo y las inversiones en inteligencia artificial, las últimas cifras revelaron un aumento de la inflación en mayo. Divulgadas la semana pasada por la Oficina de Estadísticas Laborales, en mayo el aumento en el Indice de Precios al Consumidor durante los últimos doce meses fue de 4.2 por ciento, desde 3.8 por ciento en abril, la peor cifra de los últimos tres años. Además, casi dos tercios del aumento de pecios fue causado por el choque petrolero generado por el conflicto en el Golfo Pérsico, Por ende, ante otro anuncio de otro acuerdo para ponerle fin al conflicto, mejor esperar dejando igual la tasa de interés, hasta que disminuyan los precios del petróleo y como lo prometió el presidente Donald Trump, la inflación “caerá como una roca”.

*Analista y consultor internacional, exdirector de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.