Phil Collins, el baterista que se volvió cantante

Si hay un riff de batería que cualquier persona puede ubicar o cantar sería, tal vez, el redoble de “In The Air Tonight” de Phil Collins. La canción con la que abre su primer disco solista Face Value ha opacado para algunos su faceta de baterista. Pero Phil Collins siempre se ha definido como un baterista que canta.

El documental Phil Collins: Drummer First es mitad biografía y mitad homenaje de uno de los bateristas más infravalorados del rock. El documental fue filmado en 2022 en el Château de l'Aile en Vevey, Suiza, donde a lo largo de tres días Collins ofrece por primera vez en décadas un vistazo a su vida y su obra musical. El documental fue escrito y dirigido por Brandon Toews para la plataforma educativa musical Drumeo, una de las herramientas en línea más grandes para músicos.

Entre los músicos que celebran su trabajo en Phil Collins: Drummer First están Billy Cobham (Mahavishnu Orchestra, Miles Davis), Daryl Stuermer, Mike Portnoy (Dream Theater), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Jimmy Chamberlin (Smashing Pumpkins), Leland Sklar, Tommy Aldridge (Ozzy Osbourne, Black Oak Arkansas), Matt Cameron (Pearl Jam), entre otros. A lo largo del documental lo acompaña su hijo Nic Collins, también baterista y músico, y quien ocupó su lugar en las últimas presentaciones de la banda.

Phil Collins comenzó su carrera como actor de teatro en el West End de Londres y tuvo una brevísima aparición en The Beatles A Hard Day’s Night, una película basada en su primera visita a los Estados Unidos. Pero su interés siempre estuvo en la música.

En 1970 Collins respondió a un anuncio en la revista Melody Maker de una banda que buscaba a un guitarrista de 12 cuerdas —que pudiera tocar guitarra principal— y un baterista “sensible a la música acústica”. Al anuncio clasificado respondieron Steve Hackett y Collins con quienes se definió el sonido de Genesis.

La alineación clásica de Genesis con Tony Banks, Phil Collins, Peter Gabriel, Steve Hackett y Mike Rutherford ayudó a definir una era del rock progresivo con sus complejos arreglos musicales y la presencia escénica de Gabriel con elaborados disfraces. Pese a la aceptación de la crítica, el verdadero éxito llegaría después.

Phil Collins se convirtió en el baterista que ocupó el lugar del vocalista cuando Peter Gabriel dejó Genesis en 1974 al culminar la gira de su sexto álbum The Lamb Lies Down On Broadway (que este año celebró medio siglo de su lanzamiento). Aunque Phil Collins ya cantaba en Genesis, haciendo armonías con Gabriel, él se convirtió en el vocalista de facto, luego de una serie de infructuosas audiciones. Este cambio ayudó a atraer una nueva oleada de fanáticos y llevó a la banda a alcanzar un nivel de popularidad sin precedentes que continuaría por más de 3 décadas.

En la discografía de Phil Collins se encuentran sus colaboraciones con Brand X, Peter Gabriel, John Cale, Robert Plant, Eric Clapton, John Martyn, George Harrison y Brian Eno. Collins fungió como vocalista de Genesis hasta su salida en 1991 y la banda ofreció sus últimas giras en 2022, tras el anuncio del retiro de Collins por sus diversos problemas de salud.

Además de sus ocho álbumes en solitario con una larga lista de éxitos pop, las generaciones más jóvenes lo conocerán también por sus bandas sonoras de las cintas animadas Tarzan y Brother Bear de Disney.

Drummer First es un trabajo que se centra principalmente en la carrera musical de Phil Collins. Es una oportunidad para verlo hablar sobre sus instrumentos, los detalles de sus baterías y la legendaria caja de ritmos Roland CR-78 con la que grabó “In The Air Tonight”.

Más allá de los éxitos que siguen estando presentes en la radio, Drummer First es una invitación para adentrarse en la faceta de baterista de Phil Collins y descubrir por qué es uno de los músicos más reverenciados y uno de los mejores bateristas en la historia del rock.

antonio.becerril@eleconomista.mx