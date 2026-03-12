Lectura 1:00 min
Israel anuncia que lanzó una oleada de ataques "a gran escala" contra Teherán
"Las FDI (el ejército israelí) acaban de comenzar una oleada de ataques a gran escala dirigidos contra infraestructuras del régimen terrorista iraní en todo Teherán", señaló.
El ejército de Israel anunció al inicio de la noche del jueves que lanzó una nueva andanada de ataques en Teherán, como parte de su ofensiva contra Irán.
