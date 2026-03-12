Buscar
Geopolítica

Israel anuncia que lanzó una oleada de ataques "a gran escala" contra Teherán

"Las FDI (el ejército israelí) acaban de comenzar una oleada de ataques a gran escala dirigidos contra infraestructuras del régimen terrorista iraní en todo Teherán", señaló.

Rescatistas entre los escombros de un edificio residencial destruido en Teherán el 12 de marzo de 2026.AFP

El ejército de Israel anunció al inicio de la noche del jueves que lanzó una nueva andanada de ataques en Teherán, como parte de su ofensiva contra Irán.

