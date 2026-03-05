Our Little Nothings lleva a Dannah Garay hacia el neo soul

La cantante mexicana Dannah Garay ha creado una canción sobre los pequeños momentos de la vida que construyen una historia de amor. Su título es “Our Little Nothings” y forma parte de su cuarto álbum de estudio del mismo título.

La pieza integra un órgano Hammond que parece sacado de otra época y que remite al sonido Stax y Motown, en un álbum que marca una nueva dirección musical para Garay. Our Little Nothings es un disco que se aleja del jazz más tradicional de sus primeros trabajos y los mezcla con toques de soul contemporáneo, jazz, pop y funk.

Our Little Nothings, que se publicará el 11 de marzo, fue producido con Emiliano Coronel, del grupo Sin Bandera, y está inspirado por las sensibilidades musicales de artistas como Lenny Kravitz y Bruno Mars.

“Mis composiciones anteriores estaban muy orientadas hacia el jazz tradicional y quería hacer un disco totalmente distinto, quería un sonido mucho más fresco, mucho más contemporáneo”, me dijo Garay durante una conversación antes de la presentación del álbum en el Lunario del Auditorio Nacional.

La alineación que acompaña a Garay en Our Little Nothings está integrada por Emiliano Coronel en el bajo, Alberto García en el piano, Iram Gris en la batería, Cristian Valderas y Carlos Sustaita en los órganos, Diego Franco y Jorge Brauet en el saxofón tenor. Los arreglos fueron hechos por Garay en colaboración con Coronel y Nissiel Ceballos, y con Néstor Montiel en la dirección de cuerdas.

La inclusión de un cuarteto de cuerdas es un guiño a la música de los años setenta y a la música que ha acompañado a Garay como el soundtrack de su vida.

A diferencia de los músicos que reciben su primer instrumento, Dannah Garay cuenta que el acto de cantar siempre estuvo presente en su vida. En sus inicios, las voces de Mariah Carey y Celine Dion le presentaron una posibilidad de lo que se podía lograr con la voz mixta y acoplarse a un estilo muy particular para cantar. Descubrió el jazz con artistas como Nat King Cole. Su primer álbum fue un tributo y una celebración titulada From You… To You: Remembering Nat King Cole (2012).

Ella Fitzgerald, Aretha Franklin y Al Green marcaron una influencia importante.

Su segundo álbum My Miracle (2014) tiene un sonido muy tradicional, que destaca por la voz de Garay con un acompañamiento de jazz tradicional de piano, bajo y batería.

Cuenta Conmigo (2018) fue hecho bajo la dirección musical de Oscar Stagnaro, ganador del Grammy y bajista, y es un trabajo que suma ritmos latinos a sus primeras composiciones en español.

Jazzsing McCartney fue un proyecto del 2022 en el que adaptó la música de Paul McCartney, desde Wings a sus trabajos en solitario, con exploraciones hacia el free jazz y nuevas posibilidades sonoras.

En Have You Changed?, un EP publicado en 2025, Garay comenzó a mostrar una nueva dirección que se concreta musicalmente con Our Little Nothings y su salto hacia el pop y el soul contemporáneo, dejando de lado ese jazz que musicaliza una novela negra.

Our Little Nothings es para Dannah Garay un reflejo personal y una oportunidad para mostrar los sonidos que han informado su proceso creativo como compositora. La canción que da título al álbum es un paso al neo soul y se mantiene pegada en el reproductor con ganas de volver a sonar otra vez.