Las aventuras musicales de Cameron Crowe

Cameron Crowe era un fanático empedernido que encontró en la música un refugio del mundo exterior. La música, para el joven Cameron, era una puerta que abría por tres minutos —a veces un poco más— un mundo prohibido capaz de llevarte a otro lugar.

El joven reportero tuvo un acceso sin precedentes a la década donde el rock se convirtió en un negocio multimillonario. A una corta edad, Crowe tuvo el mejor lugar para un fanático de la música cuando comenzó a escribir sobre música para publicaciones como el San Diego Door, Creem Magazine, The L.A. Times y la prestigiosa Rolling Stone.

En sus memorias The Uncool Cameron Crowe nos lleva detrás de los bastidores a la historia que inspiró la película semi biográfica Almost Famous, sobre un joven reportero que se va de gira con una banda de rock emergente.

En The Uncool Cameron Crowe nos comparte su pase al mejor backstage para un fanático del rock y nos lleva de gira con The Allman Brothers Band, cuando el vocalista Greg Allman decide secuestrar sus cintas pensando que el joven reportero era un espía del gobierno. Es testigo cuando Glenn Frey hace una promesa de que siempre mantendrá a The Eagles unidos, en un cuarto de hotel en el Continental Hyatt House, mientras registra en su grabadora los primeros bocetos del álbum “One of These Nights”.

Stillwater, la ficticia banda de Almost Famous, es una amalgama creada a partir de sus experiencias de gira con The Allman Brothers Band y los Eagles.

También nos pasea con David Bowie en su bochito amarillo por las calles de Los Ángeles durante uno de los periodos más complejos de su vida y la grabación de Young Americans, cuando comenzaba a transformarse en el Duque Blanco.

The Uncool nos lleva tras bastidores con Lynyrd Skynyrd, Jim Croce, The Who, Joni Mitchell, Bob Dylan, Elton John e incluso consigue entrevistar al activista y líder campesino César Chávez. Crowe cuenta su primera entrevista con Kris Kristofferson que tuvo que hacer en el lobby del bar del restaurante tex-mex El Torito en Los Ángeles porque era menor de edad.

También consiguió un acceso inédito al mundo de Led Zeppelin y The Who, dos de las bandas que construyeron su reputación con poco acceso a la prensa y donde gran parte de su imagen se construía a base de su mística. También se fue de gira con Fleetwood Mac cuando la banda publicó su álbum Rumours en 1977. Pasa una tarde con el músico de country rock Gram Parsons y la cantante Emmylou Harris.

Estas memorias no sólo muestran las aventuras musicales de Cameron Crowe. También son un retrato más íntimo sobre su vida personal y su familia y nos introducen en la mente de un joven que encuentra en la música a sus almas en común y que lo acompañaron durante su infancia y adolescencia.

“A veces escuchaba una misma canción veinte o treinta veces seguidas. Tenía que haber más gente como yo. Simplemente aún no la había conocido”, escribe.

A lo largo de las páginas de The Uncool Cameron Crowe también nos presenta algunos de los personajes y temas que han sido explorados en su filmografía desde Fast Times at Ridgemont High, Say Anything, Singles, Jerry Maguire, Vanilla Sky, Elizabethtown y, por supuesto, Almost Famous.

Cameron Crowe nos recuerda que en este mundo hay quienes nos obsesionamos con cada detalle de la música que amamos. Nos recuerda que a través de la música podemos expresar nuestros sentimientos y encontrar a las almas en común.

The Uncool es un libro para los amantes de la música, para los amantes del periodismo musical y para todos aquellos que alguna vez hemos pensado que escribir sobre música es la única cosa que hace sentido en este mundo descompuesto.

