Música de ninguna parte: Bruce Springsteen recibe el tratamiento Hollywood

Bruce Springsteen se acaba de unir a la constelación de artistas que han recibido un tratamiento cinematográfico. En Springsteen: Deliver Me From Nowhere, el músico nacido en Freehold, Nueva Jersey, recibe su propio tratamiento ficcionalizado en una película musical sobre la creación de un álbum mítico: Nebraska.

Springsteen se suma a una lista de artistas como Bob Dylan, Elton John, Whitney Houston, Amy Winehouse, Bob Marley y Freddie Mercury que en años recientes han recibido su propio tratamiento cinematográfico ficcionalizado en títulos como A Complete Unknown, Rocket Man, I Wanna Dance With Somebody, Back in Black, One Love y Bohemian Rhapsody.

El título Deliver Me From Nowhere proviene del último verso de la canción “Open All Night”. El autor Warren Zanes lo utiliza como punto de partida para desentrañar un momento donde Bruce Springsteen hizo un giro creativo arriesgado. Esta premisa es perfecta para un libro, pero en su ejecución cinematográfica no funciona tan bien.

En Deliver Me From Nowhere, dirigida por Scott Cooper, el actor Jeremy Allen White interpreta a Bruce Springsteen en 1981. Allen White, más conocido como el ansioso Carmen “Carmy” Berzatto, protagonista de la serie de FX The Bear, deja el mandil de chef por la guitarra y la armónica para convertirse en un Springsteen muy convincente.

Nebraska fue grabado en solitario por Springsteen en la habitación de un cuarto en Colts Neck, Nueva Jersey en una austera consola de cuatro canales TEAC-144, mientras el músico experimentaba una terrible depresión.

El álbum, publicado en septiembre de 1982, es el trabajo más introspectivo de Springsteen. La música es cruda y sin ningún arreglo o retoque adicional. Es un trabajo mórbido y oscuro inspirado por el minimalismo punk de Suicide, los traumas personales de Springsteen, asesinos seriales como Charlie Starkweaher y la literatura de Flannery O’Connor. Esta nueva dirección marcaba un parteaguas a nivel creativo y esbozaba el rumbo hacia donde se dirigía su composición en el álbum Born in the U.S.A., en el que Springsteen cuestiona la mitología ganadora de la cultura estadounidense.

Aunque Springsteen: Deliver Me From Nowhere intenta evadir los clichés de una biopic musical convencional y no trata de sintetizar la vida y obra de Bruce Springsteen en 2 horas, el director Scott Cooper a veces recurre a diálogos trillados y personajes ficticios para construir una narrativa cinematográfica tradicional.

Jeremy Allen White hace un gran trabajo para transformarse en Springsteen y reproducir las canciones del álbum. También nos vuelve a ofrecer un retrato devastador sobre la lucha de un artista contra la depresión y una representación de la salud mental poco explorada en las películas musicales.

Deliver Me From Nowhere acierta en la representación minuciosa de las técnicas de grabación que, tal vez, deleitarán a los obsesivos del estudio. También retrata la relación creativa entre Springsteen y su manager Jon Landau (interpretado por Jeremy Strong), quien buscó preservar la integridad de la obra de Springsteen en un álbum que no buscaba ser un éxito comercial. Desafortunadamente, la película le exige a los fanáticos hacer mucha tarea previa para poder abarcar muchas ideas dispersas.

Para acompañar el estreno de la película, la semana pasada se publicó Nebraska ‘82, un acompañamiento musical de cuatro discos que permite unir las posibilidades musicales de lo que pudo haber sido ese álbum.

El boxset presenta el álbum original, un disco de “outtakes” con rarezas que incluyen grabaciones caseras y temas de una sesión de estudio en solitario. “Electric Nebraska” fueron las grabaciones realizadas con la E Street Band en las que Springsteen intentó reproducir el álbum y que fueron finalmente descartadas. Una interpretación íntima del álbum íntegro en el Count Basie Theatre de Nueva Jersey. Y un cuarto disco con la nueva remasterización del álbum original.

Deliver me From Nowhere es una película con una crisis de identidad similar a la de su protagonista. Este es un tratamiento de Hollywood que no sabe si es para los fanáticos obsesivos, para los curiosos que buscan conocer un poco más sobre la vida y obra del Jefe o para los que sólo buscaban un pretexto para ir a escuchar los grandes éxitos de Springsteen en el cine.

