Cuarenta y cinco años después de su lanzamiento seguimos obsesionados con el Rumours de Fleetwood Mac. Los números no mienten. En 2021 Rumours fue el segundo álbum de rock más escuchado en Estados Unidos y la siempre misteriosa “Dreams”, el segundo track del disco, fue la cuarta canción más escuchada del género, según el informe sobre la industria musical de la compañía de análisis MRC Data.

El álbum vendió 34,593 copias en vinilo en el Reino Unido y 169,000 discos en Estados Unidos sólo en 2021. Al momento de la publicación de este texto, el álbum se encuentra entre los 200 discos de rock más vendidos de la tienda de iTunes. El álbum permaneció 31 semanas en el #1 entre 1977 y 1978. A lo largo de su historia ha estado 926 semanas en la lista del Billboard (casi 18 años), ha vendido millones de copias en todo el mundo y año con año sigue siendo descubierto por nuevas generaciones. En 2020, el álbum regresó al top 10 de las listas de Billboard tras convertirse en un éxito viral en la plataforma de videos cortos Tik Tok.

Rumours fue el séptimo álbum de la banda británica fundada por Peter Green que para 1977 había sufrido varios cambios de alineación y una evolución en su estilo musical del blues hasta el sofisticado pop rock que se cataliza en la alineación clásica de: Lindsey Buckingham, Stevie Nicks, Christine McVie, John McVie y Mick Fleetwood.

Cuando se incorporaron Buckingham y Nicks, una pareja de compositores estadounidenses, Fleetwood Mac encontró un sonido particular, un sonido más amigable y comercial perfecto para la FM. Alejado de sus raíces del blues duro se volvió el favorito de un nuevo público que se enamoró de la banda.

Tras el éxito del disco homónimo titulado Fleetwood Mac, uno de los mayores éxitos de la disquera Warner Music, y una extensa gira de seis meses por todo Estados Unidos, la banda se instaló en febrero de 1976 en los Record Plant Studios en Sausalito, California, para grabar el mejor álbum de su carrera. Pero detrás de los escenarios, los excesos, las limusinas y la vida de rockstars, las relaciones interpersonales de sus integrantes colapsaron.

El matrimonio de ocho años entre la tecladista Christine Mcvie y el bajista John McVie se desintegró y terminó en divorcio. Del otro lado, el guitarrista Lindsey Buckingham vivía una agria separación de la cantante Stevie Nicks, mientras que el baterista Mick Fleetwood también estaba en proceso de divorciarse de su entonces pareja, Jenny Boyd, hermana de Pattie Boyd, quien inspiró la icónica “Layla” para Eric Clapton sobre otro famoso triángulo amoroso.

Rumours, lanzado el 4 de febrero de 1977, es esta telenovela donde la vida personal de Fleetwood Mac queda expuesta en una verdadera ópera rock a lo largo de los 39 minutos de duración del álbum. La celosía que Lindsey Buckingham expresa en “Second Hand News” recibe una fría respuesta por parte de Stevie Nicks en “Dreams”: “Aquí vas otra vez a decirme que necesitas tu libertad”. Los solos de guitarra de Buckingham canalizan la furia y la rabia de lo que sus palabras no le pueden expresar o confesar a Nicks. Buckingham extrapola nuestras propias vivencias de desamor y nos invita a desahogarnos en los coros de “Go your own way”, para que al igual que aquel protagonista rabiemos sobre esos amores no correspondidos.

En “Don’t Stop” y “Songbird”, Christine McVie hace su propia paz con el amor que sentía y su matrimonio con John McVie. Ella aporta su propio optimismo y una levedad a esta tragicómica ópera. “You Make Loving Fun” es una invitación a las bondades de enamorarse nuevamente, a volver a caer en los encantos y las caricias de alguien más y en volver a creer en esos milagros.

En esta historia no hay buenos ni malos. Todos hemos vivido ambos lados de la película. Pero Rumours no es un álbum conceptual ni tiene una narrativa unida. Uno de los grandes placeres que ofrece es que permite al escucha establecer sus propias narrativas, fotografías del pasado y adaptarlas a estas canciones.

Para algunos escuchas Rumours sigue siendo un disco muy comercial para sus sofisticados oídos. Un vestigio del soft rock de mediados de la década de 1970 que resultaba una abominación por su desmesurado éxito y sonido comercial. Cuarenta y cinco años después de su lanzamiento Rumours sigue fascinando a los fanáticos de Fleetwood Mac y conquistando nuevas generaciones otra vez. Estas canciones nos siguen acompañando como aquellos amores que se quedan para siempre, marcados en la memoria y nuestro corazón.

