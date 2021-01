El día de ayer 28 de enero, vi una mesa redonda muy interesante, convocada por Carlos Loret, en donde participó entre otros, Héctor Aguilar Camín, quien señaló que los mexicanos tendríamos que ser marcianos para votar por López Obrador y Morena, después del desastre que ha sido el manejo de la pandemia y la economía.

Yo pienso que no es que seamos extraterrestres, sino más bien al revés, López Obrador y sus programas son totalmente terrestres y le están llegando a la población que más lo necesita en estos momentos.

La gente lo sigue apoyando y tiene muchas razones para hacerlo, en épocas de crisis los apoyos sociales tienen mucho más impacto que en situaciones normales y en estos dos años el gobierno ha incrementado estos apoyos.

Aun cuando fue una declaración muy cínica, López Obrador tuvo razón al decir que la pandemia le cayó como anillo al dedo, él sabía que sus apoyos económicos en efectivo iban a tener mucha importancia en medio de la crisis, así como que ésta iba a darle una justificación a los malos resultados económicos.

La gente no culpa al presidente o al gobierno de las muertes por el coronavirus, porque al final de cuentas la decisión de salir o quedarse en casa, así como la de usar o no cubrebocas, es una decisión personal.

López Obrador mantiene su popularidad porque la gente no lo culpa de la pandemia, ni de la crisis económica y por el contrario agradece que, en medio de éstas, el gobierno los apoye.

Yo coincido que el manejo de la pandemia ha sido pésimo y que se habrían podido evitar muchas muertes si el gobierno y en especial el presidente hubiesen actuado con mayor responsabilidad y con el ejemplo, pero ese análisis es global como país, no a nivel familiar o personal, en donde si una persona no guardó la sana distancia o se negó a usar cubrebocas, el único responsable es él.

Sin duda, parece increíble que, con los pésimos resultados en el manejo de la pandemia y la economía, la popularidad del presidente se mantenga tan alta, pero eso no quiere decir que los mexicanos seamos marcianos, sino que los programas, el discurso y la actitud de López Obrador están muy cerca de la gente. Mientras no entendamos eso, no hay forma de combatirlo y poder convencer a la gente de que el país va mal por culpa del gobierno.

López Obrador ya no se debilitó por la pandemia, pero ésta no ha terminado y si fracasa en la vacunación de la gente, ésta se la va a cobrar en las urnas el próximo 6 de junio. Yo espero que el gobierno tenga éxito con la vacunación; más allá de lo político, un fracaso significaría la muerte de muchos mexicanos. El reto es muy grande porque a corto plazo no va a haber suficientes vacunas para cumplir con las promesas del gobierno.

Otro tema que se trató en la mesa redonda, por María Amparo Casar, fue el relativo a la posibilidad de que López Obrador busque que se cancelen las elecciones porque vea una derrota; esta posibilidad no existe, ya que hay alternativas ante la ausencia del presidente, pero no la hay ante la del Congreso. Valdría la pena desde ahora estudiar si se posponen dos meses las elecciones o dar varios días para votar en caso de que la emergencia sanitaria se mantenga.

Espero de verdad que el gobierno tenga éxito con la vacunación, más allá de lo que pueda pasar el 6 de junio.