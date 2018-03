Las cartas son como paquetes que contienen sorpresas

Ejemplo del Próximo Beneficio de la Reforma Fiscal (RF) en EU: Warren Buffett, el mejor inversionista de todos los tiempos, publicó el pasado 24 febrero su tradicional carta anual a los accionistas de su fondo Berkshire Hathaway. En nuestra columna de esta semana, algunos textos y hechos destacados en su carta. En mi opinión, de lo más importante dada la coyuntura de inicio de año, la manera en que la RF aprobada a finales del año pasado en EU le generó al fondo de Buffett un beneficio de 29,000 mdd, del total de los 65,000 que ganó en el 2017, la cifra extraordinaria de la reforma representó 45% del ingreso total. La cifra muestra a todas luces el beneficio potencial que a lo largo del 2018 comenzaremos a ver en los reportes corporativos de EU (“las noticias nunca se descuentan a 100 por ciento”).

No ha podido comprar, porque ve valoraciones desorbitadas: Buffett lamenta no haber podido hacer compras de relevancia (salvo en octubre por 40% de Pilot Flying) al considerar que las valuaciones están fuera de control: “Los precios de las empresas decentes, no hablemos ya de las espectaculares, están en máximos históricos. Es más, el precio parece casi irrelevante para un ejército de optimistas compradores”.

Ojo con endeudarte para invertir: Considera que la oferta de deuda extraordinariamente barata en el 2017 ha alimentado las compras en el mercado. Él es cauto y evita endeudarse: “Nuestra aversión al endeudamiento ha reducido nuestra rentabilidad a lo largo de los años”. “Es insano arriesgar lo que tienes para poder ganar lo que no necesitas. Cuanta más imprudencia veamos en el comportamiento de otros, mayor será nuestra prudencia”. Insiste en su visión a largo plazo viendo acciones como negocio, evitando operar como traders comprando o vendiendo títulos según patrones de gráficos y opiniones de los gurús mediáticos”. “En los 53 años, ha creado valor reinvirtiendo las ganancias y dejando desplegar la magia del interés compuesto. Cada año avanza aunque su fondo ha tenido cuatro grandes caídas en su historia. “Imposible saber cuánto pueden caer las acciones a corto plazo. Incluso si tu apalancamiento es pequeño o si tus acciones no se ven amenazadas de un modo inmediato al llegar la corrección, tu mente se asustará por los titulares alarmantes y los comentarios catastrofistas”.

Desplomes ofrecen oportunidades: Cuando llegan los grandes desplomes, ofrecen extraordinarias oportunidades a aquellos que no están atados a la deuda. En este caso, cuentan con liquidez suficiente.

Decisiones fáciles, olvídese de la complejidad y el exceso de actividad (Trading): Lo comentó así pues, sólo con decisiones tan básicas como comprar el índice representativo de sectores e industrias, logró mayor rentabilidad que operadores sofisticados que estaban constantemente operando en sus hedge funds (fondos de cobertura) con estrategias más complejas. “Aprovechar las oportunidades que ofrecen las bolsas no requiere gran inteligencia. Lo que necesita un inversor es la habilidad de evitar los temores y las euforias de las masas y centrarse en unos pocos fundamentos”, expresó.

El verdadero riesgo de la inversión: Destacó lo esencial de la inversión y el riesgo. Así de fácil lo explica:

“Invertir es una actividad en la que el consumo de hoy se pospone en un intento de poder consumir más en el futuro. ‘Riesgo’ es la posibilidad de no alcanzar este objetivo”. “En el 2012 vimos que tener bonos de largo plazo considerados libres de riesgo (rendimiento 0.8% anual) era claramente más arriesgado que invertir en acciones. Sólo una inflación de 1% entre el 2012 y el 2017 había reducido nuestro poder adquisitivo. No obstante, deja claro que a un día, semana o incluso un año, las acciones siempre serán más arriesgadas que los bonos a corto plazo. Pero según el horizonte temporal se alarga, las acciones pasan a ser menos arriesgadas que los bonos, siempre que se compren a múltiplos sensatos sobre los tipos de interés del momento.

¿Sucesión?: Para quienes esperaban señales, nada nuevo, ya ha dejado claro que el binomio que está llamado a remplazar el equipo Warren-Charlie (su socio Charlie Munger) es Greg Abel, a quién nombró vicepresidente de Berkshire Hathaway’s para operaciones comerciales no aseguradas y Ajit Jain, a cargo de las operaciones de seguros.

Recuerde bien, al igual que Warren Buffett y Charles Munger, los principales creadores de patrimonio a nivel mundial han sido inversionistas y empresarios a través de la inversión bursátil... Conviértalos en sus socios, sea usted además empresario en Bolsa.

