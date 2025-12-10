Dinamarca, Francia y Finlandia tienen los ingresos fiscales más altos de la OCDE; México, los más bajos

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicó los datos definitivos de la relación impuestos/PIB de 2024, que evidencian amplias diferencias entre las economías del bloque.

Ese año, Dinamarca se mantuvo como el país con la mayor carga tributaria, con una presión fiscal de 44%, seguida muy de cerca por Francia (44%). Otros seis países superaron la barrera de 40%, entre ellos Finlandia, Austria, Bélgica, Suecia, Noruega e Italia.

En el otro extremo, México registró la menor carga impositiva del grupo, con un nivel de 17.7% del PIB. Le siguen Chile (20.6%), Irlanda (21.3%) y Colombia (22.1%), este último continúa entre los países con menor presión fiscal y fue el que más redujo su ratio frente al año previo, pues en 2023 su carga estaba en 24 por ciento.

“El bajo recaudo en Colombia se explica principalmente por la alta informalidad laboral y empresarial, que reduce la base de contribuyentes, sumado a un sistema tributario complejo, lleno de exenciones y beneficios que disminuyen lo que realmente se cobra. A esto se suman la evasión y elusión fiscal, la debilidad en los mecanismos de control, la baja confianza en las instituciones y el hecho de que la economía tiene un crecimiento moderado que limita la generación de ingresos”, dijo César Pabón, jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana.

En promedio, la presión fiscal del bloque se ubicó en 33.7% en 2023, lo que representó una caída de 0.2 puntos porcentuales frente a 2022. El informe señala que 17 países aumentaron su carga tributaria, mientras que 21 la redujeron.

Colombia registró la mayor disminución con una caída de -2.2 puntos porcentuales de 2023 a 2024. También se registraron aumentos superiores a un punto porcentual en Dinamarca, los Países Bajos y Nueva Zelanda. En contraste, Chile protagonizó la mayor caída entre 2024 y 2023 (-3,3 puntos porcentuales), seguida de Israel (-3.1).

Corea, Estados Unidos y Grecia también redujeron su presión fiscal en más de dos puntos.

Por tipo de impuestos, la OCDE reportó que los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de las cotizaciones a la seguridad social aumentaron marginalmente (0.1 puntos porcentuales). En contraste, los tributos sobre bienes y servicios retrocedieron 0.2 puntos, mientras que los impuestos corporativos y los gravámenes sobre la propiedad disminuyeron 0.1 puntos frente al año anterior.

Panorama general

Los ingresos tributarios alcanzaron su nivel más alto en la historia reciente de la OCDE en 2024, según el informe Revenue Statistics 2025. El reporte señala que la tasa promedio de impuestos como proporción del PIB llegó a 34.1%, lo que representa un aumento de 0.3 puntos porcentuales frente a 2023, después de dos años consecutivos de caídas.

El incremento de 2024 estuvo impulsado principalmente por mayores impuestos al trabajo. Las cotizaciones a la seguridad social aumentaron en 26 de los 36 países, mientras que el impuesto sobre la renta de las personas físicas (PIT, por sus siglas en inglés) creció en 28 economías, en medio de ajustes a las tarifas efectivas ante mayores presiones de gasto público, tanto coyunturales como estructurales. El panorama no fue homogéneo. Las mayores alzas se dieron en Letonia (2.4 puntos porcentuales) y Eslovenia (1.9 puntos), principalmente por el salto en las contribuciones al sistema de seguridad social.

A largo plazo, el impuesto sobre la renta personal se ha consolidado como el principal motor del crecimiento tributario en la OCDE. Entre 2011 y 2023, su participación en el PIB aumentó 0.9 puntos porcentuales en promedio, lo que representa la mitad del incremento total de los ingresos fiscales en ese periodo.

Por primera vez, el informe incorpora un análisis especial que desagrega el impuesto a la renta según la fuente de ingreso. En 29 países evaluados, los salarios continúan siendo la principal base del recaudo, aunque su participación relativa disminuyó entre 2011 y 2023, mientras que aumentaron los aportes provenientes de ingresos de capital y del trabajo por cuenta propia.