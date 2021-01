Esta semana KPMG de Víctor Esquivel dará a conocer sus “Perspectivas de Alta Dirección en México 2021”. Es la décima sexta encuesta, ahora más que nunca relevante dada la cruenta crisis.

Se entrevistaron de octubre a diciembre a 1,300 ejecutivos y 75% fue contestado por presidentes, directores y miembros de consejo.

Por desgracia el ánimo no es el mejor. El enunciado que se escogió para describir el momento fue “pandemia fuera de control y grave recesión” con 49% de las respuestas. Lógico, 53% previó que sus ventas este 2021 serán inferiores a las del 2019. Los más pesimistas por sectores son hotelería y turismo con 81%, outsourcing 80% y medios de comunicación 79 por ciento.

En esa tesitura 52% se dijo afectado por la política monetaria y la falta de estímulos fiscales, y 74% ha reducido o suspendido sus decisiones de inversión.

De hecho 36% no espera regresar a invertir sino hasta 2022 y 18% en 2023. Un 55% considera nodal que el paquete económico que ejecuta la SHCP de Arturo Herrera se oriente a otorgar incentivos fiscales y 26% a seguridad y combate a corrupción.

Ahora en EU con Joe Biden, 56% ve positivo al T-MEC y se ponderan como cambios complicados las nuevas reglas de origen con 53%, lo laboral 52% y logística y proveeduría 59 por ciento.

La salud de los colaboradores con 93% se ve como prioridad en la empresa este 2021, seguida de innovación con modelos híbridos (físico y digitales).

Dada la coyuntura 38% prevé modificar la cantidad de espacio rentado, 49% no buscará expandir su presencia operativa y en cuanto a su situación económica, 19% solicitó financiamiento –72% con bancos–, 16% reestructuró deuda y 13% buscó alianzas. Aquellos que contrajeron pasivos un 56% fue para mantener la operación, 23% para liquidar créditos bancarios y 22% pago a proveedores.

Por último, un 54% dijo que su foco nodal de la estrategia este año estará en apuntalar la experiencia del cliente y 45% en digitalizar procesos, máxime que 36% consideró que la pandemia aceleró drásticamente su transformación en ese terreno.

Así que sin desperdicio el documento que ya tiene listo KPMG que a nivel global preside William B. Thomas.

Rubro del plástico enojo con CDMX y pérdidas

No es novedad, pero el rubro del plástico sigue molestísimo con el gobierno de la CDMX que encabeza Claudia Sheinbaum tras de que este mes inició la prohibición para plásticos de un solo uso (popotes, platos, vasos, cubiertos). Hoy habrá un foro en el Edomex de Alfredo del Mazo y la diferencia es que ahí se platica, no para prohibir, sino para regular. Tanto ANIPAC de Aldimir Torres como INBOPLAST de Álvaro Hernández se cansaron de gestionar una tregua dada la pandemia. Ahora se habla de un impacto de 7,500 mdd y la pérdida de al menos 20,000 empleos, ya que el producto de composta no se fabrica aquí y se importará en detrimento de la industria nacional. Además el costo unitario será mayor y se afirma que que no habrá una mejora ecológica sustancial.

“Buy America” otra amenaza y sin acciones

Hoy asumirá Joe Biden como nuevo presidente de EU. Si bien éste no tiene un discurso altisonante como Donald Trump, los expertos visualizan una relación difícil en temas ecológicos, laborales y de comercio. En este último, pese al T-MEC, su Congreso cerró el año con una resolución para apoyar con todo el “Buy American”. El reto para México está en insertarse en las cadenas de valor, aunque hasta ahora no hay políticas visibles para anticipar el desafío.

Crédito Real reporta a BMV lo de Radiópolis

Ayer Crédito Real de Ángel Romanos debió revelar a la BMV el crédito pendiente de pago que otorgó a Nuncio Accipiens de Teresa Pasini para la compra del 50% de Radiópolis por Grupo Coral de Carlos Cabal y Miguel Alemán. No se especificaron los 32.5 mdd que se cubrirían con un 22.5% de las acciones de la radiodifusora.

@aguilar_dd