Apenas el líder de la mayoría morenista en el Senado Ricardo Monreal afirmó ser la mejor opción para la continuidad de la 4T, Adán Augusto López, titular de Segob lo convocó a una reunión con la jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum.

Por supuesto, hablaron de la agenda legislativa de CDMX en el Congreso, pero también, a la vieja usanza, se les pidió mantener rienda corta con sus respectivos partidarios.

Como en los viejos tiempos, se les recordó que, aunque ellos se traten con respeto, la pasión partidaria de algunos de los suyos, como otras veces en el pasado, puede descarrilar las mejores candidaturas.

¿Quién controla la estructura federal?

Hay denuncias en Veracruz de manejos no muy claros que pueden salpicar a uno de los programas insignia del gobierno de la República, al programa “Sembrando Vida”, por abusos en la asignación de contratos.

En un área más sensible aún, la de migración, hubo ayer 27 de septiembre, denuncias de que se ha empezado a traficar con las citas para los refugiados haitianos que acuden a Comar a solicitar asilo.

En Palacio Nacional harían bien en dejar la caza de gazapos para verificar las denuncias e informar al presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de que estos escándalos se multipliquen y salpiquen al Ejecutivo.

¿A quién busca complacer la oposición?

Una añeja fábula habla de un viejo y un niño que iban al pueblo en burro. Les criticaron por tanta carga en el lomo del pollino, luego por la poca carga, hasta que terminaron por llevar ellos la carga, pero no acabaron las críticas.

Así, comentaristas, politólogos, expertos consultores en todos los medios les dicen a los partidos de la alianza opositora cómo comportarse, cómo enfrentar al gobierno y hasta cómo resolver sus diferencias internas.

Hasta los critican porque, citando a Rubén Figueroa, padre, su caballada está flaca para la elección del 24. Allá los partidos de la alianza si, sabedores que muchos de los espontáneos consejeros son malquerientes, quieren terminar como el niño y el viejo de la fábula.

Notas en remolino

Por primera vez en 100 años, el gobierno de la República celebra la consumación de la Independencia. Un acierto encomendársela al Ejército, tienen profundo sentido de la historia... Un apunte, es posible que el jolgorio haya retumbado en la catedral Metropolitana, en la capilla de San Felipe de Jesús, donde están los restos de Agustín Iturbide... Por cierto, la carta enviada por el Papa Francisco pide perdón por acciones y omisiones, como ya lo hicieron sus antecesores, pero, ya entrados en gastos, comedidamente, recuerda no hechos de hace 500 años, sino a los de hace 90 años, “cuando se cometieron acciones contra el sentimiento religioso cristiano de gran parte del pueblo mexicano”... Revela la DEA que en territorio estadounidense hay medicamentos falsos con fentanilo, fabricado por el crimen organizado en México... Alejados de sus formaciones políticas, cinco senadores formarán una bancada plural que les dará posiciones y visibilidad... La Suprema Corte sentenció que no pueden despojar al presidente del IFT de la facultad de designar a sus funcionarios... Hace 20 siglos el romano Séneca sentenció: “No hay viento favorable para el que no sabe dónde va” ...