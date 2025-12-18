Malabarista

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Conavi realizaron el primer sorteo del Programa de Vivienda para el Bienestar para asignar viviendas a familias no derechohabientes en esta semana. En esta etapa se efectuarán 154 sorteos en 147 municipios de 30 estados, para distribuir 31 mil 934 viviendas. El ejercicio arrancó en Chignahuapan, Puebla, donde se seleccionaron a las primeras personas beneficiarias mediante un proceso supervisado por la Secretaría de Gobernación y un notario público.

Tren

En la recta final del año, autoridades federales y estatales continúan las labores de combate a la extorsión y al crimen organizado en Michoacán. Fueron detenidos tres hombres, presuntamente vinculados con extorsiones contra productores de limón y el uso de drones con explosivos. Los sospechosos operarían en la región de Apatzingán, particularmente en la comunidad de Cenobio Moreno. La captura se logró tras labores de inteligencia y vigilancia, cuando fueron interceptados durante un recorrido preventivo.