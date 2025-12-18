BMV, ¿inicia siete años de vacas gordas?

Sin hacer mucho ruido, la Bolsa Mexicana de Valores registró un año muy positivo, a pesar del mínimo crecimiento de la economía nacional.

El balance con el que cierran la gestión anual el presidente y el director de la BMV, Marcos Martínez y Jorge Alegría respectivamente, es muy positivo.

No sólo en los resultados operativos sino en el intensivo proceso de modernización del Grupo Bolsa Mexicana de Valores que hoy puede presumir estar en la vanguardia tecnológica.

Y por supuesto por el nivel de rendimiento que ofreció a los inversionistas.

FIN DE LAS VACAS FLACAS

Todo apunta a que terminó el ciclo de crisis, por la escasez de colocaciones en el mercado mexicano y está iniciando un ciclo de abundancia y prosperidad.

Para el próximo año 2026, hay tres Ofertas Públicas Iniciales en trámite (OPI). Se realizarán en el primer trimestre.

Este año la BMV realizó un financiamiento récord por 750 mil millones de pesos.

Con esa cantidad, y comparando el balance de los bancos, la BMV sería el quinto banco de México.

Este año 2025, marcó para la Bolsa Mexicana de Valores el final de siete años de vacas flacas.

Los siete años previos a 2025 se registró una de las más crudas sequías que ha tenido el mercado bursátil.

En ese tiempo no se realizaron Ofertas Públicas Iniciales (OPI) significativas.

Este año, en cambio, se observaron, en el mercado de capitales, cinco colocaciones importantes.

Se concretaron las colocaciones de Essentia Energy, por 11 mil 592 millones de pesos; Fibra Next por 15 mil 342 millones de pesos y el regreso de Aeroméxico al mercado mexicano con una oferta mixta global por 5 mil 882 millones de pesos.

Además de Fiemex que listó una Fibra E por 84 mil 963 millones de pesos y Promecap listó certificados bursátiles fiduciarios por 681 millones.

También se listaron, sin oferta pública, la Controladora Alpek y Grupo Nutrisa.

Y en el mercado de deuda de corto plazo se realizaron mil 374 emisiones por 358 mil 519 millones de pesos; y en las operaciones de deuda de largo plazo se observaron 94 emisiones por 273 mil 491 millones de pesos.

A noviembre de 2025 se colocaron mil 294 emisiones por un monto total de 340 mil 176 millones de pesos, principalmente del sector automotriz y financiero.

Para este mes de diciembre, se esperan 89 emisiones por un monto total de 18 mil 343 millones de pesos.

Al cierre de noviembre se registró en deuda de largo plano 90 emisiones por un monto total de 265 mil 788 millones de pesados, entre las que destacan las de BBVA por 34 mil 154 millones de pesos, América Móvil por 25 mil 500 millones; Banobras por 18 mil millones, Fefa por 15 mil 774 millones de pesos, Bimbo por 15 mil millones de peso y CFE por 15 mil millones de pesos.

JUGOSOS RENDIMIENTOS

El rendimiento del Índice de Precios y Cotizaciones (que mide el rendimiento de las 35 empresas más grandes, líquidas y representativas listadas en la BMV), fue de 25% en pesos y 41% en dólares.

Compara muy positivamente con el rendimiento que ofrecieron el S&P 500 y el Nasdaq de 15% y 12% respectivamente en pesos y en dólares.

MOOD (ÁNIMO) POSITIVO

Martínez y Alegría explican la recuperación del mercado en función de una transición del ciclo de rango bajo de precios a un ciclo de alza en los precios.

México entre los países emergentes, está siendo bien visto y observamos que los flujos de los inversionistas siguen llegando. Están llegando fondos de inversión de todo el mundo.

México está en un mood (ánimo) positivo

TRABAJO Y MODERNIZACIÓN

La BMV no estuvo cruzada de brazos durante los siete años de vacas flacas.

Trabajó intensamente hacia adentro y hacia afuera para lograr el robustecimiento de su infraestructura e impulsar, en coordinación con las autoridades, los cambios necesarios para aumentar la penetración de la intermediación bursátil.

En particular desde la llegada de Alegría se ha venido impulsando con mayor fuerza la inversión en la modernización del Grupo BMV.

Se ha enfocado en contar con tecnología flexible para incorporar soluciones de diferentes proveedores; se alió con Nasdaq para adaptarse a las necesidades del mercado a través de la solución completa de liquidación, depósito y datos; y le apuesta a la innovación en servicios de Cloud Services de AWS (Amazon Web Services) –la plataforma de computación en la nube más grande y completa del mundo– para mejorar capacidades de resiliencia, ciberseguridad y explotación de datos.

2026, PRÓXIMOS HITOS

Para el 2026 se tiene previsto la operación del MexDer Trading Derivados y Asigna, Contraparte Derivados para el tercer trimestre y para el año 2027 se prevé la Contraparte Central de Valores y el Indeval Depósito Central de Valores.

Por lo que se ve, a partir del próximo 2026, la Bolsa Mexicana de Valores, tendrá todo para despegar y aprovechar los siete años de abundancia o vacas gordas. Ojalá.