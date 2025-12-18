Marro comanda desde la cárcel al Cártel Santa Rosa

El gobierno de Estados Unidos designó al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y a su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias el marro, arrestado en 2020 y sentenciado dos años después a 60 años de prisión, quien, aseguró, opera a través de sus colaboradores, abogados y familiares por el control del robo de combustible o huachicol en alianza con el Cártel del Golfo y Cártel de Sinaloa, como una organización criminal transnacional significativa.

“Hoy (ayer), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, cita el comunicado oficial de prensa emitido, sancionó al CSRL, “que obtiene la gran mayoría de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo en el estado mexicano de Guanajuato”.

El conflicto entre el CSRL y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “por el control del combustible y el petróleo en Guanajuato ha convertido al estado en uno de los más mortíferos de México. Las actividades del CSRL también contribuyen a facilitar un mercado negro de energía transfronterizo, socavan a las compañías estadounidenses legítimas de petróleo y gas natural y privan al gobierno mexicano de ingresos críticos”, detalla, y que la sanción incluye a su líder.

“El presidente (Donald) Trump prometió erradicar por completo los cárteles de la droga para proteger al pueblo estadounidense (…) Bajo mis órdenes, el Departamento del Tesoro está desvinculando enérgicamente a estos criminales del sistema financiero estadounidense. Sin importar dónde ni cómo los cárteles generen y laven dinero, los encontraremos y los detendremos”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro del gobierno norteamericano.

De acuerdo con el reporte, el CSRL se dedica principalmente al robo de combustible y petróleo y en octubre de 2017 declaró la guerra al CJNG por el control del robo de combustible y petróleo en el llamado Triángulo de las Bermudas, un conjunto de municipios de Guanajuato donde se ubica una refinería y ductos de Pemex.

“En agosto de 2025, las autoridades mexicanas detuvieron a miembros del CSRL e incautaron 164,000 litros de hidrocarburos robados, además de tanques, camiones cisterna y un dispositivo clandestino para interceptar ductos’’.

Y que en su lucha contra el CJNG, el CSRL se alió con el Cártel del Golfo (CG) y el Cártel de Sinaloa (CS), ambos designados ya por Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados (FTO y SDGT, por sus siglas en inglés), y con violentas organizaciones narcotraficantes.

La alianza con el CG se realizó las órdenes del Marro en la cárcel, según refirió el Tesoro.

La consecuencia de la designación aplicada al CSRL y al marro, con base en la Orden Ejecutiva (OE) modificada 13851, es el bloqueo de todos sus bienes e intereses en bienes que se encuentren actualmente o en el futuro en los Estados Unidos, estén en posesión o control de cualquier persona estadounidense, o se localicen en cualquier sucursal en el extranjero, y no podrán transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse.