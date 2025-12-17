Pago del servicio de la deuda de Pemex aumentó 23.8% entre enero y octubre

El pago del servicio de la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), una de las petroleras más endeudadas a nivel global, registró el mayor crecimiento en una década, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entre enero y octubre pasados, el costo financiero de la petrolera sumó 143,477 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 23.8% respecto al mismo periodo de hace un año.

El desembolso significó que el costo financiero de la deuda de Pemex aumentó durante dos años consecutivos, luego de reportar disminuciones en años pasados.

Además, representó el mayor crecimiento desde el mismo periodo del 2015, cuando el costo financiero se disparó en 95.4 por ciento.

De esta manera, el costo financiero de Pemex –cuya deuda superó los 100,000 millones de dólares al cierre de septiembre pasado– representó 14% del costo financiero total del gobierno, el cual se considera una de las grandes presiones en el gasto público.

“Gracias al manejo activo de pasivos, el costo financiero fue 52,000 millones de pesos menor al previsto, aunque aumentó 7.9% real anual debido a condiciones financieras aún restrictivas”, indicó Hacienda en su reporte mensual. A octubre, el costo financiero fue de 1.02 billones de pesos.

Estrategia de refinanciamiento

Si bien se han realizado diversos refinanciamientos de la deuda de Pemex, éstos tardan en poder reflejarse en las finanzas públicas del país, recordó Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

La estrategia del gobierno federal, desde el sexenio pasado, ha sido el refinanciamiento de la deuda, y con Pemex lo que se ha hecho es postergar el pago de ésta, más no el pago de intereses que son los que ya están estipulados para ciertos años.

“El pago de intereses no necesariamente tiene que ver con la deuda del año corriente, sino con los diferentes contratos que se hicieron en otros años. Prácticamente, la estrategia de refinanciamiento no impacta en el corto plazo a la deuda de Pemex”, explicó.

Entre lo que se ha hecho este año con la deuda de Pemex fue el movimiento de septiembre pasado, cuando se llevó a cabo la emisión de deuda por parte del gobierno federal por 13,800 millones de dólares, junto con la recompra de bonos de la petrolera por otros 12,000 millones de dólares, esto en línea con el Plan Estratégico 2025-2030 de la empresa.

Apoyos y transferencias por 3.3 bdp

Desde que empezaron los rescates financieros a Pemex, en el 2015, los apoyos y transferencias del gobierno han sumado alrededor de 150,000 millones de dólares, que se traducen a 3.3 billones de pesos, indicó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Dichos rescates a la petrolera han consistido no solo en las transferencias a través de la Secretaría de Energía (Sener), sino también a través de la reducción de su carga fiscal, así como estímulos fiscales, aportaciones del Fonadin y otros.

Particularmente, 3 billones de pesos se otorgaron durante el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador, y lo que va de la actual administración de Claudia Sheinbaum.

En lo que va del año, los apoyos a Pemex se han dado a través de las transferencias vía Sener, así como la recompra de su deuda por parte del gobierno federal.

Si bien para este año, el Congreso de la Unión aprobó una línea presupuestaria de 136,000 millones de pesos para que el gobierno federal le transfiera recursos a Pemex y así ayudarla con su situación financiera, este monto ha sido superado.

Los datos de Hacienda mostraron que entre enero y octubre pasados, las transferencias a Pemex sumaron 386,000 millones de pesos, el mayor monto del que se tiene registro para un periodo similar.

En tanto, la organización México Evalúa señaló que estas transferencias, con cargo al erario, afectan los ingresos que se obtienen, al final, por la venta del petróleo, una de las fuentes de financiamiento de los ingresos públicos y que en los últimos años se ha debilitado ante la variación del precio del crudo.

“Pemex aportó 204,000 millones de pesos a la Federación, pero recibió transferencias por 386,000 millones de pesos, lo que dejó un saldo negativo de 182,000 millones de pesos. La pérdida es mucho mayor si se considera que el Gobierno esperaba obtener 234,000 millones de pesos netos de ingresos petroleros para octubre; en cambio, el resultado final es 417,000 millones de pesos por debajo de la meta debido a los apoyos adicionales para la empresa”, destacó la organización civil.