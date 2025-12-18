Santa Claus digital: catalizador de la conectividad

La temporada decembrina ha dejado de ser únicamente un periodo de alto consumo para convertirse en un catalizador de la transformación digital en México.

Cada cierre de año confirma una tendencia que se ha consolidado en la última década: la conectividad y el acceso a dispositivos digitales ya no son bienes aspiracionales, sino elementos centrales de la vida cotidiana de millones de hogares.

En este contexto, el surgimiento de la figura de “Santa Claus Digital” ilustra con claridad cómo la Navidad se ha convertido en un periodo de aceleración de adopción tecnológica y de fortalecimiento del ecosistema digital.

Santa digital en números. Puesto en cifras, más de un tercio del consumo tecnológico anual en México se concentra en el último trimestre del año, impulsado por campañas como el Buen Fin y por el mayor poder adquisitivo derivado de la estacionalidad de los ingresos.

Tan solo en el Buen Fin 2025, la derrama económica alcanzó los 219 mil millones de pesos (mmp), con un crecimiento anual de 26.6%, y con los productos electrónicos como protagonistas indiscutibles de ese consumo.

Este fenómeno no es coyuntural en absoluto, refleja una economía cada vez más digitalizada, en la que el acceso a dispositivos es condición necesaria para participar plenamente en la vida económica y social.

Smartphones: regalo de navidad. Dentro los dispositivos, el smartphone se erige como el principal vehículo de conectividad. No es casualidad que cerca de 28% de las ventas anuales de estos dispositivos se realicen durante el último trimestre del año.

Para los operadores de telecomunicaciones, esta dinámica se traduce en un crecimiento sostenido de los ingresos por venta de equipos, que en 2025 alcanzarán $27.7 mmp.

Más allá del dato económico, lo relevante es lo que representa en términos de acceso, tal que millones de personas renuevan o adquieren por primera vez un dispositivo que les abre la puerta a servicios digitales, educación, comercio electrónico y entretenimiento.

Infancias conectadas y brechas. Uno de los cambios más significativos se identifica en la niñez y adolescencia. Hoy, más de 23 millones de niños, niñas y adolescentes son usuarios de internet en México.

La adopción de smartphones en hogares con menores pasó de 75% en 2015 a ser prácticamente universal en la actualidad. Esta realidad redefine la noción misma de los regalos navideños, en la que juguetes tradicionales han cedido terreno frente a dispositivos que permiten aprender, jugar, comunicarse y crear contenidos.

No obstante, este avance también plantea desafíos. La conectividad por sí sola no garantiza inclusión digital plena. Persisten brechas de calidad de acceso, habilidades digitales y uso productivo de la tecnología.

La temporada navideña ofrece una ventana estratégica para reducir estas brechas, siempre que vaya acompañada de políticas públicas y estrategias orientadas a la asequibilidad, la alfabetización digital y la expansión de redes.

Videojuegos: más allá del entretenimiento. El dinamismo del mercado de videojuegos refuerza esta narrativa de impulso a la conectividad.

Cerca de 40% de las ventas anuales se concentran en el cuarto trimestre del año, con un crecimiento prácticamente exponencial respecto al trimestre previo. Este 2025 no será la excepción y la razón ascenderá a 38.7%, con un estimado de ingresos de $16.4 mmp.

Lejos de un fenómeno estacional, este mercado refleja la madurez de un ecosistema digital que genera ingresos, empleo y nuevas formas de interacción social.

Con todo, la Navidad se ha transformado en mucho más que una temporada de consumo. Es un momento clave para acelerar la adopción tecnológica, fortalecer la conectividad y sentar las bases de un desarrollo digital más inclusivo.

En este escenario, Santa Claus deja de ser un personaje simbólico para convertirse en un portador de oportunidades digitales, recordándonos que cada dispositivo entregado puede ser un nuevo paso hacia un México más conectado, productivo y competitivo rumbo a 2026.