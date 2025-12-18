Descartan Revocación de Mandato en Baja California

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), rechazó la petición del PRI para que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fuera sometida a una Revocación de Mandato luego de que venció el plazo legal para solicitar este proceso.

Es así que por unanimidad de votos, la máxima instancia en materia electoral, confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Baja California (TEBC) en materia de Revocación de Mandato de la persona titular del Ejecutivo local para diferirlo hasta el 2030.

Al impugnar dicha resolución, el PRI señaló que esta situación, derivada de la inacción del Congreso local, genera una protección política indebida para la actual gubernatura.

Lo anterior derivado de que la autoridad electoral local determinó que sería hasta el próximo proceso electoral cuando se deban crear los lineamientos relativos a la etapa de recopilación de firmas ciudadanas para solicitar el procedimiento de revocación de mandato.

Pese a los argumentos del PRI, la Sala Superior defendió que existe un impedimento constitucional para sujetar a la actual gubernatura a un ejercicio de revocación de mandato, pues constitucionalmente sólo puede solicitarse dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de ejercicio, periodo que ya ha transcurrido.

Acordeones

En otro asunto, por mayoría de votos, el TEPJF desechó de nueva cuenta una docena de impugnaciones relacionadas con la puesta en marcha de guías de votación o llamados acordeones durante la pasada elección judicial.

En todos los casos, se determinó declarar la inexistencia de las infracciones al "no haber prueba alguna que demuestre que la propaganda se haga distribuido o utilizado de forma masiva, ni que las personas vinculadas a los diversos procedimientos hayan sido responsables de su elaboración, promoción o financiamiento".