Detienen a exasesora de García Luna

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de María Vanesa “N”, excolaboradora del exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna, por su probable participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Según la información oficial de la FGR, la aprehensión se realizó el 17 de diciembre de 2025 en la alcaldía Benito Juárez, como resultado de trabajos de inteligencia coordinados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y ejecutados por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en colaboración con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

También, las investigaciones permitieron conocer que María Vanesa “N” habría fungido como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., la cual presuntamente utilizó el sistema financiero para fondear recursos de origen ilícito y desviar fondos de la administración pública federal, que habrían tenido como beneficiarios finales, entre otros, a Genaro García Luna y miembros de su familia.

Por otro lado, se detalló que, tras su detención, a la imputada se le leyeron sus derechos constitucionales y fue trasladada para su certificación médica, para posteriormente quedar a disposición de una autoridad judicial en el Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, donde el Ministerio Público Federal solicitará la audiencia inicial para formular imputación.

Funcionaria

María Vanesa “N” se desempeñó como funcionaria de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) entre 2001 y 2012, periodo en el que García Luna encabezó primero la Agencia Federal de Investigación (AFI) y posteriormente la política de seguridad del país. Durante el sexenio de Felipe Calderón ocupó diversos cargos dentro del OADPRS, donde llegó a ser directora general adjunta.

Genaro García Luna, quien en 2024 fue sentenciado en Estados Unidos a 38 años de prisión y 2 millones de dólares por delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y por ayudar por cerca de 10 años al Cártel de Sinaloa, a cambio de millones de dólares en sobornos, y actualmente se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.