Atención en CNDH, a la baja; al alza en órganos locales

Los servicios de atención inmediata y complementarios brindados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre 2021 y 2024, han ido a la baja; mientras que en el mismo lapso, las atenciones dadas por los organismo locales han aumentado, según muestran datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En 2024, la CNDH y los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) otorgaron en conjunto 379,680 servicios de atención inmediata y complementarios. Del total, 33.8% correspondió a la CNDH y 66.2% a los organismos estatales.

Con respecto al 2023, los servicios brindados por la CNDH disminuyeron 35.8% en 2024, mientras que los OPDH incrementaron su atención en 14.3%. En números absolutos, la CNDH pasó de 200,099 a 128,420 en 2024 y los organismos locales aumentaron de 219,866 a 251,260.

Durante el 2021, según los datos del Inegi divulgados en el Censo Nacional de los Derechos Humanos Federal y Estatal, la cantidad de servicios que otorgó la Comisión Nacional fue de 291,903, es decir, para 2024 hay una disminución de 56%; mientras que, los organismos locales aumentaron un 34.8%, en el mismo periodo.

Tipos de atención

En 2024, la asesoría u orientación integral concentró la mayor parte de las acciones de defensa de derechos humanos, con 217,604 atenciones, más de la mitad del total. La CNDH aportó 55,636 asesorías mientras que los organismos estatales sumaron 161,968; los estados con más casos fueron Ciudad de México (48,513), Nuevo León (9,388), Puebla (9,597) y Nuevo León (9,388).

Le siguió a la asesoría el acompañamiento y trabajo de campo con 21,567 acciones, de las cuales 29% (6,239) se presentaron en la CDNH y 71% (15,328) en los OPDH, lideradas por Zacatecas, Nuevo León y CDMX, superando nuevamente la actividad operativa de la CNDH.

Desaparecidos e intervención

El acompañamiento en la búsqueda de personas desaparecidas (1,340 acciones) y la atención psicológica y/o psicosocial (4,819 servicios), fueron atenciones brindadas solamente por los OPDH ya que la CNDH no reportó acciones para el año pasado.

En contraste, la Comisión Nacional mantuvo un papel central en las solicitudes de colaboración e intervención de otras autoridades ya que de 56,653 casos la CNDH concentró 59% (33,497).

Presupuesto

El censo del Inegi muestra también una reducción presupuestal para la CNDH. A precios constantes de 2018, el organismo nacional ejerció en 2024 un presupuesto 17.3% menor al del año previo, mientras que los OPDH registraron un ligero aumento de 1.4 por ciento.

En 2024 la CNDH ejerció 1,417 millones de pesos, frente a 2,546 millones de pesos ejercidos por los OPDH, donde los organismos de la Ciudad de México (19.8%) y el Estado de México (11.8%) concentraron 31.6% del total.

Hechos violatorios

Según el documento elaborado por el Inegi, durante 2024 se registraron 142,391 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en expedientes de queja abiertos por la CNDH y los OPDH.

También, del total, 26,597 hechos correspondieron al ámbito federal y 115,794 al estatal. Las cifras representaron una disminución respecto a 2023 de 13.3% en la CNDH y de 8.1% en los OPDH.

En el ámbito federal, el hecho presuntamente violatorio más frecuente fue la omisión de la prestación de atención médica, que concentró 18.1 % de los registros. En tanto, en el ámbito estatal predominó la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública, con 14% de los casos, seguida de la negativa o inadecuada prestación de servicios públicos y las detenciones arbitrarias.

Además, se mostró que en materia de defensa jurídica, durante el año se promovieron 102 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, un incremento de 7.4% respecto a 2023. Asimismo, se solicitaron 7,158 medidas precautorias o cautelares, lo que representó un aumento de 17.9 %, principalmente por parte de los organismos estatales.