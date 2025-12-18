CFE apuesta por triplicar capacidad fotovoltaica

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con proyectos en evaluación, licitación e inicio de construcción para añadir 1,516 megawatts fotovoltaicos a la red del país, lo que significaría un incremento de casi 20% en esta tecnología a nivel nacional y un aumento de 3.5 veces la capacidad de producción eléctrica mediante páneles solares de la empresa del Estado.

En la conferencia del Ejecutivo desde Palacio Nacional, la directora general de la estatal eléctrica, Emilia Calleja Alor, detalló que el próximo 23 de diciembre firmará el contrato para iniciar la construcción de la tercera fase, de 300 megawatts, de la central fotovoltaica Puerto Peñasco, en Sonora, con el compromiso de terminarla el 23 de diciembre de 2027, además de que arrancará la operación de la fase cuatro, de 280 megawatts, en febrero de 2028, añadiendo así un total de 580 megawatts a los 120 megas de la fase uno del proyecto y a los 300 megawatts de la fase dos de la que será la central fotovoltaica más grande de Latinoamérica.

Pero además, habrá dos nuevas plantas en Coahuila: Carbón II, de 376 megawatts, y Río Escondido, de 180 megawatts, para las que se ha establecido una mesa de trabajo de la Secretaría de Energía, la CFE y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) en la que se coordina la publicación del concurso de estos proyectos, en términos de la Planeación Vinculante, para la terminación de la construcción de estos dos proyectos en septiembre de 2028.

Y se evalúa la construcción de dos plantas solares más: Las Garzas, en Durango, con una capacidad de 270 megawatts, y Los Girasoles, en Quintana Roo, que tendría 110 megawatts.

Hoy en día, hay instalados un total de 7,961 megawatts fotovoltaicos a nivel nacional al cierre del 2024, según el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, mientras que con la capacidad de Puerto Peñasco y el resto de las instalaciones, la CFE tiene un total de 426 megawatts instalados. De ahí que con los planes de la CFE se llegaría a por lo menos 9,477 megawatts de esta tecnología en el sexenio.

Además, la estatal eléctrica analiza también la instalación de una nueva central eólica de 63 megawatts en San Luis de la Paz, Guanajuato, que significaría incrementar en 0.8% la capacidad mediante turbinas de viento del país, pero para la operación de la CFE significaría un aumento de 10% en su operación mediante esta tecnología.

Calleja Alor informó también que la empresa pública del Estado impulsará cinco proyectos prioritarios de generación firme, principalmente de ciclo combinado, que aportarán cerca de 3,000 megawatts de capacidad adicional, con una inversión estimada de 4,328 millones de dólares, equivalentes a más de 80,000 millones de pesos.

Entre los proyectos destacados se encuentra el inicio del desarrollo de la central de ciclo combinado Francisco Pérez Ríos II, en Tula, Hidalgo, (1,013 megawatts) considerada la primera central de esta administración, así como las plantas de Salamanca (495 megas), Altamira (583 megas) y Mazatlán (581 megas), que están en etapa de ingeniería para arrancar obras en el corto plazo. Finalmente, en proceso de reevaluación para ajustarse a las condiciones actuales del mercado está también una central en Los Cabos, Baja California Sur, de 240 megawatts.

Calleja Alor subrayó que varios de estos proyectos se construirán dentro de instalaciones ya existentes de la CFE, lo que permitirá aprovechar infraestructura instalada, reducir tiempos, costos y riesgos técnicos, y acelerar su entrada en operación.

En el rubro de transmisión, la CFE ejecutará 66 proyectos prioritarios entre 2025 y 2026 para eliminar cuellos de botella, reforzar la red y acompañar el crecimiento industrial y urbano del país, con una inversión de 1,916 millones de dólares. De éstos, 22 proyectos se concursarán en el último trimestre de 2025 y 44 más a lo largo de 2026, con calendarios definidos y seguimiento puntual.