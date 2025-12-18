Detrás de las llantas chinas

Hace 18 meses, el gobierno mexicano impuso un arancel provisional del 35% a las importaciones de los neumáticos procedentes de China ante los reclamos de la industria hulera nacional que habían visto colapsar el precio promedio de las llantas agrícolas.

La operación para importar llantas de vehículos bajo la franquicia de llanta de tractor para evadir el pago de arancel e IVA se demuestra con la caída del precio promedio de la llanta agrícola, de 350 dólares en 2022 a 38 dólares, en 2024, a pesar del aumento del inventario.

En 2022, una llanta agrícola promediaba un costo de 350 dólares en el mercado. Ahora cuesta 38 dólares. Y cinco empresas—que importan 70% de los neumáticos de ese tipo— las ofrecen a 24 dólares.

Una de las principales armadoras de tractores importó 2,203 llantas para tractores a un precio de 336 dólares por llanta en ese periodo. Uno de los reyes de las llantas, Jorge Chávez González importó el doble del producto a un precio extraordinario: 66.94 dólares por llanta.

En el 2024, dos empresas importaron 66.3% de las llantas para tractores agrícolas en México: Blue Life Export Tire y Wolff Llantas e Importaciones. Todas provienen de China y 52.44% de las llantas agrícolas ingresó por Mazatlán.

Tan solo en enero de este año, se importaron más de 10 millones de dólares en llantas agrícolas, un movimiento atípico comparado con los últimos años. Blue Life Export Tire importó 382,000 llantas a un precio promedio de 23 dólares.

Un mes después, se importaron 70,232 llantas agrícolas, suficientes para 16,000 tractores. De éstas, Blue Life Export Tire importó 91%, a un costo promedio de 25.63 dólares.

Sin freno, el fraude y contrabando de llantas agrícolas tiene un correlato: la subfacturación de la mercancía importada. Combatirlo es competencia de las Aduanas de México, la Procuraduría Fiscal, la UIF y el SAT. Incluso podría requerir de la activación de mecanismos de cooperación internacional, como el Grupo Egmont, para compartir inteligencia financiera con agencias foráneas.

La invasión hulera proveniente de China podría atenuarse con el alineamiento de México con las barreras arancelarias levantadas por Estados Unidos para bloquear a la depredadora la maquinaria exportadora de Beijing que ya se ha materializado en la miscelánea fiscal 2026.

Efectos secundarios

