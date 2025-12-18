Amazon, iRobot y el antitrust en mercados dinámicos

En 2022, Amazon anunció su intención de adquirir iRobot, fabricante de las aspiradoras robot Roomba, por alrededor de 1,500 millones de dólares. No se trataba de la típica operación de concentración horizontal, pues Amazon no competía en ese mercado. La lógica de negocios apuntaba a integrar a un pionero en robótica de consumo dentro de su ecosistema de dispositivos inteligentes para el hogar.

La operación no se concretó. Tras una investigación, la Comisión Europea formuló objeciones que apuntaban a una posible prohibición. En paralelo, el clima regulatorio en Estados Unidos era poco favorable a nuevas adquisiciones por parte de grandes plataformas. En enero de 2024, Amazon e iRobot anunciaron la terminación del acuerdo y el pago de una penalización de ruptura por 94 millones de dólares.

Las preocupaciones de la autoridad europea se centraron en dos frentes. El primero era el riesgo de autopreferencia en el marketplace: según la autoridad, Amazon habría podido otorgar a sus productos un trato preferente en las búsquedas, en la exhibición de ofertas y en el acceso a programas de promoción, en detrimento de otros fabricantes de aspiradoras robot. El segundo se refería al uso de datos: la combinación de la información generada por los dispositivos de iRobot con el resto de los negocios de Amazon habría reforzado la posición de la plataforma en los mercados de comercio electrónico y publicidad digital.

Estas inquietudes son comprensibles en un contexto en el que las grandes plataformas acumulan funciones y datos. Sin embargo, en este caso no se llegó a plantear con claridad una teoría de daño sólida y específica. Las autoridades nunca explicaron de manera convincente en el debate público cómo la autopreferencia podría traducirse en una monopolización duradera del mercado de aspiradoras robot, ni qué tipo de uso de datos permitiría excluir de manera efectiva a competidores. La discusión se mantuvo en un plano esencialmente hipotético: más integración, más datos, más poder.

En los últimos años, iRobot ha enfrentado problemas importantes: la presión competitiva de fabricantes asiáticos de menor precio, la caída de la demanda después del impulso extraordinario de la pandemia y los efectos adversos de aranceles sobre productos fabricados en Asia. La frustrada adquisición no fue la causa única de sus dificultades, pero sí canceló una opción relevante de reorganización.

iRobot se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos y pactó su venta a Shenzhen Picea Robotics, su principal proveedor y acreedor chino. Así, una empresa que fue referencia en robótica de consumo y que acumuló capacidades tecnológicas significativas termina fuera del mercado bursátil estadounidense y bajo control de un grupo empresarial chino.

El caso ilustra un dilema recurrente para las autoridades de competencia. En los mercados en los que interactúan plataformas digitales y comercio electrónico, no pueden descartarse los riesgos para el proceso competitivo. Sin embargo, las decisiones regulatorias se toman en condiciones de alta incertidumbre, con información incompleta y en un entorno político que presiona tanto contra la inacción como contra una regulación excesiva de los conglomerados digitales.

En este tipo de contextos, el análisis de concentraciones debería dar un mayor peso al riesgo de salida. Cuando la alternativa plausible a una adquisición es la quiebra o la pérdida de capacidades, el estándar de prueba sobre los efectos anticompetitivos no debería basarse solo en escenarios hipotéticos, sino apoyarse en teorías de daño específicas y verificables.

La historia de Amazon e iRobot sugiere que los errores en política de competencia no se limitan a aprobar concentraciones problemáticas. También pueden aparecer cuando se bloquean —o se desincentivan— operaciones sobre la base de riesgos difusos, sin medir los costos de dejar que una empresa viable se debilite hasta el punto de no poder sostenerse. Ese equilibrio será uno de los desafíos centrales para las autoridades de competencia en el análisis de los mercados digitales.

*Especialista en competencia económica y regulación. Socio Director de Ockham Economic Consulting.