Resulta que la SHCP vía la subsecretaría a cargo de Gabriel Yorio y la CNBV de Juan Pablo Graf finalmente optaron por dar de baja el anteproyecto que modificaba la circular única de casas de bolsa para “la mejor ejecución” y que pretendía favorecer a BIVA de Santiago Urquiza con “cuando menos 30% de las posturas pasivas” de la operación bursátil.

Desde el 19 de febrero que inició la consulta en Cofemer de Alberto Montoya el gremio bursátil se mostró preocupado.

La CNBV con el apoyo de la SHCP de Arturo Herrera estima que el actual sistema no garantiza una adecuada ejecución de las órdenes frente a la BMV que dirige José Oriol Bosch y quiere ayudar a BIVA, la nueva bolsa que dirige María Ariza.

De forma tímida al principio tanto Banorte de Marcos Ramírez como GBM de Diego Ramos advirtieron de los riesgos operativos y de competencia.

En la Asociación de Casas de Bolsa (AMIB) que preside Álvaro García Pimentel había reticencias a un pronunciamiento gremial por el riesgo de enfrentar a la autoridad. Sin embargo al final se optó por hacer valer su voz y el 26 de marzo envió también una dura postura.

Sin ambages solicitó a la autoridad “dar marcha atrás” “y en todo caso buscar otras opciones para procurar y promover” la competencia y eficiencia del mercado.

En un escrito de siete hojas, la AMIB que dirige Efrén del Rosal hace ver que con los cambios, justo se conseguiría lo opuesto a una mejor competencia al tener “efectos adversos para el inversionista” puesto que “se elimina la facultad” de las casas de bolsa a propiciar la mejor ejecución.

Inclusive se advierte de “afectaciones patrimoniales” y de dificultades para operar en el libro de cierre, al afectar la prelación de posturas.

Se puntualiza que las reglas de CNBV no “encuentran precedente” internacional y que se corre el riesgo de desmotivar incluso el apetito de los inversionistas extranjeros hacia el mercado bursátil mexicano. En suma la AMIB pondera que el anteproyecto “no agrega valor” al cliente, no fomenta el crecimiento del mercado y genera incertidumbre.

De ahí la marcha atrás de CNBV y la intención de presentar otro proyecto. Se sabe que sigue firme el objetivo de beneficiar a BIVA, aunque ahora participará la AMIB y es de anticipar que la propia BMV que preside Marcos Martínez a fin de mejorar la regulación.

Por lo pronto el gremio bursátil se manifestó y la SHCP-CNBV presentará en máximo un mes otra propuesta. Veremos.

Nafin reporte a Palacio desde $500,000

Frente a una crisis como la actual, el papel de la banca de desarrollo ha quedado corto. En especial hay cantidad de firmas financieras no bancarias, que no han contado con el soporte que se requiere, pese a sus aprietos. En este contexto encajan los tres cambios en el timón de Nafin- Bancomext, lo que se explica por los nuevos criterios para esas instituciones que se empujan desde Presidencia. De ahí el relevo primero de Eugenio Nájera y después de Carlos Noriega, con excelentes cartas credenciales. No es el caso de Juan Pablo Botton con nula experiencia bancaria. Una exigencia que se conoce ya aplica es el reportar a Palacio Nacional toda operación crediticia por arriba de 500,000 pesos. Hay filtros y no toda la clientela acredita.

Salazar deshoja y Cervantes o De la Vega

Sí, en efecto Carlos Salazar aún deshoja la margarita respecto a si continuará al frente del CCE por un tercer año. Hay quien asegura que ya no será el caso. Este mes vendría la convocatoria y no necesariamente durante la reunión de planeación estratégica del organismo cúpula a realizarse el 9 y 10 de abril se hablaría del tema. No está en la agenda. Lo que es un hecho es que Francisco Cervantes de Concamin estaría puesto para el relevo, aunque a Bosco de la Vega el ex de CNA también lo empujan varios miembros.

