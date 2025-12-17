De la A a la Z: el MODO cierra 2025 con exposición por 15° aniversario

El Museo del Objeto del Objeto (MODO), en la colonia Roma, está cumpliendo 15 años y para celebrarlos está presentando una exposición ingeniosa y monumental: "La colección, con todas sus letras", que reúne más de 3,000 objetos cuidadosamente seleccionados de su acervo.

La muestra, organizada en el orden del abecedario, propone una mirada fresca y lúdica a los objetos de los últimos dos siglos. Cada letra sirve como punto de partida para agrupar objetos bajo conceptos que van de lo nostálgico a lo insólito, creando un recorrido tan ingenioso como entrañable, donde conviven etiquetas, jabones, yo-yos, perfumes, instrumentos musicales, zapatos, radios, juguetes, postales y más.

"'La colección, con todas sus letras' es la exposición con la que estamos celebrando nuestros 15 años de vida y en la cual hemos elegido alrededor de 3,000 objetos de nuestra enorme colección de 200,000 para mostrar la diversidad y la riqueza que tiene nuestro acervo. Escogimos una manera que nos pareció muy divertida que es usar el abecedario. Cada letra es un punto de partida para agrupar objetos bajo conceptos que empiezan con esa letra y de esa manera ir recorriendo tanto el acervo como el abecedario a través de las salas del museo", explicó Paulina Newman, directora del MODO, a El Economista.

La muestra es también un recorrido por la historia del MODO y la cultura del coleccionismo, cuya vocación emblemática ha encarnado don Bruno Newman, fundador del museo y renombrado coleccionista, durante más de seis décadas.

"El MODO está fundado en una gran colección que se formó a través de 50 años – mucho antes de que naciera el museo– y en la exposición puedes encontrar el primer objeto que se compró de esta colección y, con la historia que te cuenta, cómo fue que ese fue el primer objeto y cómo de ahí derivó para hacer lo que hoy conocemos todos como el Museo del Objeto del Objeto. A la par del recorrido, hay una línea de tiempo donde están expuestos los hitos más importantes de la historia del museo, incluso antes de que fuera el museo", refiere Paulina.

"Realmente resulta una visita muy divertida porque puedes ir adivinando qué objeto será el que sigue con la siguiente letra y también haciendo hallazgos de objetos, muchos de ellos que se encuentran ya en desuso y muchos otros que a mucha gente le generarán mucha nostalgia", añade la directora.

De la A a la Z

Los curadores de la muestra –Manuel y Christian Cañibe– explican que a través del alfabeto quisieron construir una narrativa emocional y visual, para contar historias, disparar memorias y conectar generaciones.

“Queríamos que cada letra fuera una sorpresa. La colección del MODO es tan vasta y rica que el abecedario se volvió una forma lúdica y poderosa de explorarla (...) Esta exposición no busca ser una enciclopedia, sino un juego de asociaciones que activa la memoria, la risa y la emoción", exponen.

"La colección, con todas sus letras" es además una celebración del poder de observar y del valor simbólico que tienen los objetos que habitan nuestras casas, bolsillos o recuerdos. La exposición estará acompañada de actividades conmemorativas, talleres y visitas especiales, diseñadas para dialogar con públicos diversos.

El MODO está abierto de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas en Colima 145, Roma Norte, Ciudad de México.

"Cumplir 15 años es una oportunidad para mirar atrás y también hacia adelante. Con 'La colección, con todas sus letras' celebramos la vida de los objetos y lo que revelan de nosotros: que la historia se construye en lo cotidiano y que en el lugar más inesperado habita una historia por descubrir", concluye Paulina Newman.

La colección, con todas sus letras

Museo del Objeto del Objeto

Colima 145, Cuauhtémoc, Roma Norte, CDMX

De martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas

Entrada general: $60

Estudiantes, maestros y adultos mayores: $30

Facebook, Instagram, Twitter y TikTok: @museoMODO