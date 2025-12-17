Medline se dispara 40% en su debut en el mercado Nasdaq

Las acciones del gigante de suministros médicos Medline se dispararon en su primer día de cotizaciones en la Bolsa de Nueva York la jornada del miércoles, y concluyó la mayor oferta pública inicial del 2025 a nivel mundial.

Los títulos de la compañía finalizaron la jornada en 40.66 dólares la unidad, tras iniciar cotizaciones en 35 dólares. En comparación con el precio de salida a bolsa de 29 dólares la acción subió 40.21 por ciento. Las acciones de Medline cotizan en el Nasdaq bajo el ticker MDLN.

El debut valoró a la empresa en 46,000 millones de dólares al abrir, en la mayor oferta pública inicial en Estados Unidos desde la salida a bolsa de Rivian, empresa estadounidense de tecnología automotriz y fabricante de vehículos eléctricos, en 2021.

El fabricante y distribuidor de suministros médicos vendió 216 millones de acciones para recaudar 6,260 millones de dólares en una oferta ampliada, convirtiéndose en la mayor OPI (Oferta Pública Inicial) respaldada por capital privado de la historia.

“Vamos a gestionar el negocio exactamente igual que ayer. La OPI simplemente nos permite reducir deuda y amplificar nuestra voz”, declaró Jim Boyle, CEO de Medline. “Somos la empresa más grande de la que nunca han oído hablar, y estamos en todas partes. Y eso es realmente interesante”.

La salida a bolsa de la compañía también supone la mayor OPI a nivel global en 2025, superando la oferta de 5,300 millones de dólares de la china CATL en Hong Kong en mayo, según datos recopilados por LSEG. Medline registró ingresos netos por 977 millones de dólares sobre ingresos de 20,600 millones acumulados en el año hasta el 27 de septiembre, frente a 911 millones sobre 18,700 millones en el mismo periodo del año anterior.

Medline, fundada en 1966, por los hermanos Jon y Jim Mills, tiene su sede en Northfield, Illinois. La empresa fabrica y distribuye desde guantes, mascarillas y bisturíes hasta sillas de ruedas. La empresa, que compite con McKesson y Cardinal Health, ha registrado crecimiento en ventas netas cada año desde su creación, atravesando ciclos económicos y la pandemia de COVID-19.

Los planes iniciales de Medline para salir a bolsa este año se pospusieron debido a la incertidumbre sobre los aranceles que afectan a los productos procedentes de Asia. (Con información de Agencias)