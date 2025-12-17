S&P 500 y el Nasdaq perdieron, lastrados por el sector tecnológico

Los principales índices de Wall Street cerraron el miércoles con caídas, con el S&P 500 perdiendo por cuarta jornada consecutiva ya que la incertidumbre sobre la financiación de la inteligencia artificial pesó sobre las acciones tecnológicas.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 0.47% a 47,886.16 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 1.16% a 6,721.51 puntos.

Ambos indicadores suman cuatro jornadas con retrocesos, Dow Jones acumula un descenso de 1.68% y el S&P 500 con 2.6% de bajada en la jornada.

El Nasdaq Composite tecnológico perdió 1.81% hasta 22,693.32 unidades en la jornada de este miércoles.

En su comparación anual, la historia es diferente, los indicadores tienen un alza el Dow Jones con 12.56%, el S&P 500 es mayor en 14.28 y Nasdaq con 17.52 por ciento.

“Los principales índices de Wall Street cerraron la sesión en terreno negativo, principalmente por las emisoras de chips y semiconductores, las cuales han prolongado sus ajustes por una disminución en el apetito de riesgo por el sector. Por su parte, el S&P 500 también se contagió del nerviosismo, con lo que hiló cuatro sesiones consecutivas de baja”, escribieron analistas de Banamex.

Los principales índices accionarios estadounidenses registraron una nueva sesión de pérdidas, encabezadas por el sector tecnológico que se vio afectado por Oracle.

Las acciones de Oracle retrocedieron 5.41%, en la jornada, después de que un informe mostró que el mayor socio para la compañía en centros de datos, Blue Owl Capital no respaldará un acuerdo de 10,000 millones de dólares para su próxima instalación de un centro de datos en Michigan.

Los temores a que el sector tecnológico en general recurra a la deuda para tratar de alcanzar sus objetivos de inteligencia artificial han impulsado la generación de riesgos en múltiples ocasiones durante el último trimestre de 2025.

Las bolsas de valores de México cerraron con fuertes pérdidas las negociaciones de mitad de semana.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 1.11% a 62,528.06 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), cayó 1.16% a 1,238.28 unidades.