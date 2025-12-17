Robos de criptomonedas superan los 3,400 millones de dólares en el 2025: Chainalysis

La industria global de las criptomonedas atravesó en el 2025 uno de sus años más complejos en materia de seguridad, marcado por robos de gran escala y una alta concentración de pérdidas en pocos incidentes.

Entre enero y principios de diciembre, los fondos sustraídos superaron los 3,400 millones de dólares, de acuerdo con el más reciente informe del primer capítulo del “Reporte de Criptocrimen” elaborado por Chainalysis, firma especializada en análisis de blockchain y del ecosistema cripto.

Dentro del total identificado por la firma, el ataque registrado en marzo contra la plataforma Bybit sobresale de manera significativa, al haber concentrado 1,500 millones de dólares, casi la mitad de todas las pérdidas del año

Este episodio no solo influyó de forma determinante en el balance anual, sino que también evidenció un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años, la capacidad de ataques individuales para alterar de manera sustancial las cifras agregadas del sector.

En el 2025 los tres principales ataques representaron 69% de todas las pérdidas en servicios, configurando un escenario en el que pocos eventos, pero de gran magnitud, definen el comportamiento anual del crimen relacionado con criptomonedas.

Más allá del monto total robado, el análisis de los datos muestra un cambio relevante en los patrones de ataque. Uno de los elementos centrales de este panorama es la persistencia de la República Popular Democrática de Corea como la principal zona de amenaza. Durante el 2025, los robos con origen en ese país alcanzaron alrededor de 2,000 millones de dólares, lo que convirtió al año en el más grave registrado hasta ahora en términos de valor sustraído. Con ello, el total histórico asociado a robos con origen en Corea del Norte se elevó a aproximadamente 6,750 millones de dólares.

Cambios en ataques a personas

Otro de los cambios estructurales observados se relaciona con el aumento sostenido de los robos a carteras o cuentas personales. Las carteras, también conocidas como wallets, son herramientas digitales que permiten a los usuarios almacenar, enviar y recibir criptomonedas, ya sea a través de aplicaciones, dispositivos físicos o extensiones digitales.

En el 2022, este tipo de incidentes representaba apenas 7.3% del valor total robado, una proporción relativamente marginal dentro del conjunto de ataques. Sin embargo, para el 2024 esa participación se incrementó de forma notable hasta alcanzar 44%, reflejando una mayor exposición de usuarios individuales dentro del ecosistema cripto.

En el 2025, la participación de los robos a carteras personales se habría situado en torno a 37% del total, de no haber sido por el impacto extraordinario del ataque a Bybit. Esta cifra confirma que, aunque los grandes ataques a servicios centralizados siguen teniendo un peso determinante, los compromisos a usuarios individuales continúan siendo un componente estructural del fenómeno y mantienen una presencia significativa en el conjunto de pérdidas.

El análisis identifica cuatro acontecimientos clave que definen la evolución de los robos de criptomonedas en el 2025. En primer lugar, la continuidad de Corea del Norte como el actor de amenaza más relevante, con operaciones de alto valor. A ello se suma el aumento sostenido de los ataques contra carteras personales, que refleja un cambio en los objetivos y métodos.