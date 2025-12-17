Sigue el ánimo por la marihuana

Las acciones de empresas vinculadas a la producción y comercialización de marihuana medicinal avanzaron el miércoles, luego de que CNN informara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea firmar una orden ejecutiva este jueves para flexibilizar las restricciones federales sobre el cannabis.

De acuerdo con el reporte, un funcionario de la Casa Blanca señaló la noche del martes que Trump tiene previsto firmar la orden el jueves, aunque el plan podría cambiar.

En la Bolsa de Toronto, las acciones de Cresco Labs subieron 12.40% a 2.72 dólares canadienses. Le siguieron Trulieve Cannabis, que avanzó 5.59% a 15.31 dólares canadienses, y Canopy Growth, que ganó 4.74 por ciento.

Las empresas del sector que cotizan en Wall Street también registraron avances. Organigram Global subió 7.65% a 2.11 dólares, mientras que Aurora Cannabis ganó 0.72% para cerrar en 5.57 dólares por título.

Fibra Prologis, un fideicomiso de bienes raíces y administradora de inmuebles, vendió un portafolio de propiedades localizadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. La propiedad es de 440,000 pies cuadrados.

Explicó que hace un año que tenía la intención de vender el 50% de su portafolio, para pagar deuda de corto plazo y distribuir recursos con sus tenedores de bonos y adquirir otros inmuebles industriales estratégicos.

Se busca optimizar el portafolio y se avanzará en el programa de disposiciones con esa venta, dijo Héctor Ibarzabal, el director general de la Fibra.

Banco Multiva informó a los inversionistas este miércoles que, con la autorización de las autoridades, se concretó la trasferencia del negocio fiduciario de CIBanco.

Como se recordará, en junio pasado, el Tesoro de Estados Unidos acusó a dos bancos mexicanos, CI Banco e Intercam de presunto lavado de dinero y asociación con la delincuencia organizada. Nada se ha comprobado.

Ahora Banco Multiva informó que, con la operación, asumió la calidad de representante común del negocio fiduciario y garantizando la continuidad de la operación en el mercado.

La adquisición fortalece la presencia de Banco Multiva en el mercado fiduciario y de representación común, al incrementar su participación y contribuir a la consolidación de su plan estratégico de expansión, conforme a lo aprobado por su Consejo de Administración.

Corporativo GBM que es uno de los más activos intermediarios bursátiles del país, colocará estos días dos certificados bursátiles, uno a un año y otro a cinco años.

De acuerdo con la información, enviada a la Bolsa Mexicana de Valores, el de un año será por 7,500 millones de pesos o su equivalente en unidades de inversión o dólares. El de cinco años se emitirá por 100 millones de pesos.

Y ya que hablamos de este intermediario bursátil, le destacamos que sus analistas esperan que el Mundial de Futbol genere un repunte del 0.2% del PIB de México en el 2026. Los expertos indicaron que se generarán ingresos por 4,300 mdd, lo que ayudará al crecimiento de la economía mexicana.

accionesyreacciones@eleconomista.mx