Waller dice que defenderá sin lugar a dudas independencia de la Fed

Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal (Fed), que figura en la lista de candidatos para suceder al presidente de la Fed, Jerome Powell, el próximo año, y que tiene prevista una entrevista con el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó que defenderá “sin lugar a dudas” la independencia del banco central de Estados Unidos (EU) si se ve amenazada.

Trump ha exigido un recorte de tasas de interés desde que comenzó su segundo mandato en la Casa Blanca, en enero y la semana pasada declaró en una entrevista al Wall Street Journal que el próximo Presidente de la Fed debe consultarle sobre la política monetaria.

Waller, en un acto celebrado en Nueva York, afirmó que las reuniones periódicas y habituales entre el Presidente de la Fed y el secretario del Tesoro en funciones, Scott Bessent, eran una forma adecuada para que la administración transmita información.

El Presidente “se expresa con mucha claridad en Truth Social” sobre lo que quiere de la política monetaria y “no creo que haya ninguna confusión al respecto”, mencionó Waller en respuesta a una pregunta en Escuela de Administración de Yale en Nueva York.

Waller señaló que los líderes de la Fed se han coordinado adecuadamente con los presidentes en tiempos de crisis, como durante la respuesta a la pandemia de Covid-19, que supuso un esfuerzo masivo por parte de la Fed y el Tesoro para respaldar la economía.

Sin embargo, en tiempos normales, “el Presidente de la Reserva Federal y el secretario del Tesoro desayunan juntos cada dos semanas. Se trata de una cadena de comunicación normal”, afirmó Waller.

Cuando se le preguntó si defenderá la independencia del banco central frente a un Presidente que cuestionara ese estatus, Waller contestó que la respuesta sería “por supuesto”.

Fin del mandato de Powell, cerca

Waller es la tercera persona en ser entrevistada por Trump, ya que el proceso para elegir al sucesor de Powell se acerca a su fin a principios del próximo año, con la necesidad de la confirmación del Senado de EU para cualquier candidato y el mandato de Powell finaliza en mayo.

Informes recientes han señalado al asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, como la opción más probable, y el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, también ha sido entrevistado.