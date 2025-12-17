Responsables financieros prevén un aumento de precios en EU durante el 2026

Los directores financieros de las empresas estadounidenses siguen citando los aranceles como una de sus principales preocupaciones y, en promedio, prevén que los precios suban más de 4.0% el próximo año, según una encuesta publicada ayer 17 de diciembre, que podría aumentar la preocupación de la Reserva Federal (Fed) de que las actuales presiones sobre los precios le impidan alcanzar su objetivo de inflación de 2.0% en un futuro próximo.

“Las empresas ven claramente que sus costos de producción son más altos que antes y, en la medida de lo posible, van a intentar mantener sus márgenes. Para ello, habrá una presión al alza sobre los precios”, afirmó Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, en unas declaraciones previas a la publicación de la encuesta trimestral a directores financieros, una de las varias que la Fed de Atlanta ayuda a realizar y que tienen alcance nacional.

“Las respuestas que estamos recibiendo sugieren que esas presiones se mantendrán hasta bien entrado el 2026. Por lo tanto, esa combinación de factores me preocupa mucho más sobre cómo evolucionará la inflación en los próximos seis a 12 meses”.

Este jueves, la Fed recibirá su primera actualización oficial sobre la inflación desde la publicación, hace casi dos meses, de los datos sobre los precios al consumo correspondientes a septiembre, un lapso que ha dejado a los funcionarios en gran medida en la incertidumbre sobre si han logrado o no avances recientes en el restablecimiento de su objetivo de 2.0% tras aproximadamente cinco años por encima de ese nivel.

Los datos más recientes mostraron que la inflación, medida por el índice de precios del gasto en consumo personal, el preferido por la Fed, se situó en una tasa anual de 2.8 por ciento.

Los funcionarios están profundamente divididos sobre el riesgo que supone la inflación en este momento.

El gobernador de la Fed, Christopher Waller, argumentó ayer, en una comparecencia en Nueva York, que ve pocas posibilidades de que la inflación se acelere a partir de ahora y muchas de que comience a descender a principios del 2026, a medida que el impacto de las recientes alzas de aranceles comience a disminuir y dada la escasa presión sobre los salarios debido al debilitamiento del mercado laboral.