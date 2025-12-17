Grupo Financiero Banorte cierra adquisición de RappiCard

Grupo Financiero Banorte informó este miércoles que, en seguimiento al evento relevante publicado el 15 de abril del 2025 relativo a la adquisición de Tarjetas del Futuro (TDF) o RappiCard, y a la celebración de un contrato de comercialización estratégico con Tecnologías Rappi, esta operación ha surtido todos sus efectos.

Lo anterior, detalló, al haberse cumplido todas las condiciones a las que ésta se encotraba sujeta, incluyendo la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (antes Comisión Federal de Competencia Económica).

En un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el grupo financiero detalló que el cierre de dicha operación, se alinea con su estrategia digital integral, enfocada en apalancarse de la escala de negocio y tecnológica de Banorte, a fin de incrementar la rentabilidad por medio de la venta cruzada, impulsada por la hiperpersonalización.

“Con la integración del negocio de TDF en Banorte, se seguirán ofreciendo una extensa gama de productos financieros innovadores a la amplia base de clientes y usuarios jóvenes de Rappi, muy familiarizados con la tecnología y que se desenvuelven con naturalidad en el mundo digital”, precisó.

En abril se hizo el anuncio

En abril pasado, se informó que Banorte había adquirido el 44.28% restante de las acciones de TDF o RappiCard por 50 millones de dólares.

Ello, resultado de una alianza de años con Rappi, la empresa de delivery.

Venta de Bineo

Fue este mismo 2025 cuando Grupo Financiero Banorte anunció que vendería Bineo, su banco digital lanzado a inicios del 2024.

En septiembre pasado se dio a conocer que Bineo se vendería a la holding de Klar.