La plata al contado supera los 66 dólares y alcanza nuevo máximo

Los precios de la plata al contado superaron los 66 dólares la onza y alcanzaron un máximo histórico el miércoles, mientras que el oro se fortaleció porque las esperanzas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) estadounidense se renovaron tras señales de un mercado laboral débil y porque las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela impulsaron la demanda de refugio seguro.

La plata al contado subió casi un 4% a 66.22 dólares la onza, después de tocar un máximo histórico de 66.88 dólares anteriormente en la sesión.

"La plata está arrastrando al oro consigo... hay algo de dinero rotatorio que sale del oro y entra en la plata, el platino y el paladio", dijo el analista de Marex, Edward Meir. "70 dólares la onza (para la plata) parece ser el próximo objetivo lógico en el corto plazo".

El oro al contado subió un 0.7%, hasta los 4,334.01 dólares la onza, tras haber subido más del 1% ese mismo día. Los futuros del oro estadounidense cerraron con un alza del 1%, a 4,373.9 dólares.

La plata ha subido un 129% este año, superando al oro, que ha registrado un aumento anual del 65 por ciento.

El martes, los datos mostraron un aumento más fuerte de lo esperado de 64,000 empleos en Estados Unidos el mes pasado, pero la tasa de desempleo subió al 4.6%, su nivel más alto desde septiembre de 2021.

La debilidad en el mercado laboral podría aumentar la probabilidad de recortes de tasas y, a su vez, beneficiar a activos que no generan rendimientos, como el oro.

"Los mercados siguen viendo a la Reserva Federal recortar sus tasas de interés dos veces durante la primera parte de 2026, lo que podría seguir apoyando al oro durante ese período", dijo Bas Kooijman, director ejecutivo y gestor de activos de DHF Capital SA.

El mercado ahora espera el Índice de precios de Gastos de Consumo Personal, que se publicará el viernes.