Oracle cae en Bolsa 5% tras retirada de Blue Owl

Las acciones de Oracle cayeron más de 5% el miércoles en Wall Street, luego de que se dio a conocer que Blue Owl Capital decidió no continuar respaldando el desarrollo de un centro de datos valuado en 10,000 millones de dólares en Michigan.

Los títulos de la compañía especializada en servicios de bases de datos y nube cerraron la sesión en 178.45 dólares, lo que representó una caída de 5.41 por ciento.

Oracle alcanzó un máximo histórico de 345.72 dólares el pasado 9 de septiembre; desde entonces, el valor de sus acciones se ha desplomado 48.38 por ciento. En el mismo periodo, la empresa ha perdido más de 420,000 millones de dólares en capitalización bursátil, de acuerdo con datos de Economatica.

Blue Owl, uno de los principales socios de Oracle en proyectos de centros de datos, había mantenido conversaciones para respaldar el acuerdo de 10,000 millones de dólares, pero no logró concretar los términos, según una fuente familiarizada con el asunto citada por el Financial Times.

El proyecto contemplaba la financiación de una instalación de 1 gigavatio destinada a OpenAI en Saline Township, Michigan. A finales de octubre se había anunciado que la construcción del centro de datos comenzaría a principios de 2026.

De acuerdo con la fuente, que solicitó el anonimato debido al carácter privado de las negociaciones, los contratos de arrendamiento y las condiciones de la deuda del proyecto resultaron menos atractivos que los acuerdos que Blue Owl había estructurado previamente con Oracle.

Oracle respondió más tarde al informe del Financial Times, diciendo que el proyecto continua en marcha y que Blue Owl no era parte de las negociaciones.

“Nuestro socio de desarrollo, Related Digital, seleccionó al mejor socio de capital a partir de un proceso competitivo, que en este caso no fue Blue Owl”, señaló un portavoz de la empresa, sin revelar la identidad del nuevo socio ni ofrecer mayores detalles.

Las acciones de la compañía cofundada por Larry Ellison acumulan una caída cercana a 20% desde la publicación de sus resultados del tercer trimestre la semana pasada, lo que reavivó las preocupaciones del mercado sobre la rentabilidad de su agresiva apuesta por la inteligencia artificial.

“Consideramos que esta caída se explica porque Oracle, a diferencia de Amazon, Microsoft o Google, presenta un perfil financiero más ajustado para sostener este ritmo de inversión, lo que incrementa la presión sobre su generación de efectivo”, señalaron analistas de Actinver en un reporte.

“El ciclo de inversión sigue, pero con otros beneficiados. Esperamos que la inversión en centros de datos continúe, aunque ahora el mayor impulso podría ir hacia empresas que proveen partes, equipos, energía y servicios, más que hacia las compañías que han encabezado las grandes inversiones hasta ahora” destacaron los analistas.

Afectó a otras empresas

El nerviosismo se extendió a otras empresas vinculadas al desarrollo de semiconductores e infraestructura para inteligencia artificial. Advanced Micro Devices (AMD) cayó 5.29% a 198.11 dólares, mientras que Broadcom retrocedió 4.48% hasta 326.02 dólares.

NVIDIA, la empresa más grande en Bolsa por valor de mercado bajó 3.81% a 170.94 dólares, seguida por Micron Technology, que descendió 3.01% a 225.52 dólares por acción. También se vieron afectadas CrowdStrike, especializada en ciberseguridad, con una caída de 3.79%, y Palantir, enfocada en análisis de datos, que perdió 5.57 por ciento.

Dell Technologies retrocedió 4.38%, mientras que Arista Networks, dedicada a redes para centros de datos, cayó cerca de 3 por ciento. (Con información de Reuters)