5 reediciones musicales del 2025

El Mixtape dedicará las siguientes semanas a hacer un recuento de lo mejor del año en cuanto a música se refiere. En esta entrega empezamos con 5 reediciones en las que vale la pena sumergirse y que en su mayoría no fueron cubiertas en este espacio.

The Replacements - Let It Be (Deluxe Edition)

Let It Be de The Replacements fue el trabajo más alto de la banda oriunda de St. Paul, Minnesota. El tercer álbum de la banda es el punto donde Paul Westerberg, Chris Mars y los hermanos Bob y Tommy Stinson comienzan a abandonar el punk pueril y sin preocupaciones de sus primeros álbumes, para transformar su música en una serie de meditaciones sobre la maduración, la identidad y el peso de convertirse en una exitosa banda de rock.

La reedición de cuarenta años de Let It Be enmienda la atropellada remasterización del 2008, con demos y versiones alternativas de algunas canciones. Pero la cereza del pastel es el concierto en vivo Goodnight! Go Home!, registrado el 17 de agosto de 1984, en el Cubby Bear de Chicago, Illinois, que incluye un set de 28 canciones que alternan entre su frenética discografía y una mezcla de cóvers a The Beach Boys, Kiss, T. Rex, Vanity Fare, Bad Company y Ronny & The Daytonas.

2. Thin Lizzy - 74/75 (Nightlife / Fighting)

Este boxset documenta la evolución sonora de Thin Lizzy entre 1974 y 1975. En su cuarto álbum Nightlife, se conforma la alineación clásica integrada por Phil Lynott en el bajo, las guitarras de Scott Gorham y Brian Roberts y Brian Downey en la batería, y lo que conformaría su sonido característico del ataque de dos guitarras al unísono.

Nightlife muestra la evolución de Phil Lynott como compositor donde sus sensibilidades líricas se muestran en las baladas “Still In Love With You” “She Knows” o “Philomena”. El box set de siete discos incluye ambos álbumes con dos diferentes mezclas; tres discos con tomas alternas, demos y otras grabaciones que no habían sido publicadas anteriormente. También incluye dos sesiones en vivo con John Peel y Bob Harris desde la BBC, así como una presentación registrada el 21 de noviembre de 1975 en el Derby College of Technology.

3. Genesis - The Lamb Lies Down on Broadway (50th Anniversary Deluxe Edition)

The Lamb Lies Down on Broadway es el último álbum de Genesis con la alineación clásica de Tony Banks, Phil Collins, Steve Hackett, Mike Rutherford y Peter Gabriel.

La historia de Rael, un punk en Nueva York, que fue originalmente concebida como una colaboración cinematográfica con William Friedkin y que mezclaba West Side Story con las obras de Carl Jung y Alejandro Jodorowsky, nos dejó un álbum que con todos sus excesos y defectos es una de las obras más representativas del Rock progresivo conceptual.

La edición de 50 años de The Lamb Lies Down on Broadway fue remasterizada e incluye la presentación en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, grabada el 24 de enero de 1975, con el álbum interpretado completo.

4. Wilco - A Ghost Is Born

El quinto álbum de Wilco es uno de los trabajos más personales de Jeff Tweedy. El álbum fue grabado durante uno de los periodos más turbulentos en la vida de Tweedy en medio de una profunda adicción a las medicinas de prescripción. El álbum editado en 2004 recibe un tratamiento expansivo que permite sumergirse en los diferentes caminos que el álbum pudo tomar.

La reedición de A Ghost Is Born incluye el álbum original, más de 65 canciones no publicadas, versiones alternativas, demos, las sesiones de ensayo de la banda y un concierto grabado el 2 de octubre del 2004 en el Wang Center de Boston.

5. Nick Drake - The Making of Five Leaves Left

El proceso de grabación del álbum debut de Nick Drake entre marzo de 1968 y abril de 1969 está trazado a lo largo de tres discos. Esta caja nos ofrece un vistazo a la evolución lírica y musical de Nick Drake en el estudio. Sus canciones son austeras, con pocos arreglos e instrumentación adicional y con un aire de melancolía que engloba cada grabación.

The Making of Five Leaves Left nos ayuda a expandir en las escasas grabaciones que había disponibles de la obra de Nick Drake, uno de los cantautores más elusivos y reverenciados de la segunda mitad del Siglo XX.

