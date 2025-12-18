Trump está en campaña

Abstraídos por el conflicto de Washington con Venezuela, todos imaginaron lo peor ante el anuncio de que el Presidente Trump daría ayer 18 de diciembre, conferencia de prensa a las 9 de la noche. Y todos nos equivocamos.

Escuchamos a un Presidente Trump que marcó el tono de la campaña por las elecciones legislativas –the mid term elections- que definen las posibilidades de retener mayorías en el Congreso.

En su discurso el mandatario estadunidense habló de sus logros y los convirtió en nuevas promesas de campaña y, al menos para quien esto escribe dejó la impresión de vulnerabilidad.

Reto de la gobernabilidad

Con su propio Presupuesto, para la Presidencia Claudia Sheinbaum Pardo el reto es marcar su propio sello a la agenda de la continuidad para atender los múltiples retos estructurales que requieren atención urgente.

A pesar de que algunos de esos desafíos se convierten en puntos críticos como la inseguridad, el bajo crecimiento y una deuda creciente reduce el margen de maniobra de la Presidencia.

Con su personal estilo quiere imponerle a la IV-T orden y planeación cuidadosa de los programas para en términos políticos fortalecer su control sobre “la revolución de las conciencias”

Creatividad para atender conflicto agrícola

El subsecretario de Gobernación César Yáñez y el Secretario de Agricultura han ofrecido apoyos a los agricultores que están en crisis por fallas en sistema de acopio y comercialización de sus productos.

Se alegó en la mañanera sobre la virtud de los subsidios que se entregan directamente, pero esos subsidios tienen fines electoreros y los agricultores exigen soluciones más creativas.

Algo similar a la creatividad de agricultores norteños a quienes han dado espacio para vender directamente al público. Conste, la sugerencia no es hacer lo mismo, sino que haya imaginación gubernamental.

NOTAS EN REMOLINO

La coordinadora de Morena en el Congreso de CDMX, Xóchitl Bravo. Anunció que antes del Mundial de Futbol se aprobará la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles ... Tiene razón Palacio Nacional al afirmar que pese a las advertencias del Gobierno de Canadá para no viajar a 13 Estados de la República, en los hechos ha aumentado el número de turistas canadienses que vienen a México ... Esthela Damián, colaboradora de confianza de la Presidenta Sheinbaum, fue designada Consejera Jurídica ... Después de 18 años en huelga en la icónica mina de Cananea hubo un acuerdo para que vuelva a funcionar ... Una de las más grandes petroleras del mundo, la British Petroleum, rompe el techo de cristal y designa CEO a Meg O´Neill ... “No soy jefe de un partido, sino ejecutor imparcial y desapasionado de la ley”, dijo Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de México en el siglo XIX ...