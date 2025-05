El regreso de Pulp: 30 años de Common People y la nostalgia del britpop

Con un poco de ayuda de la inteligencia artificial, la banda Pulp animó una serie de fotografías tomadas hace 30 años. El experimento de la banda fue para promocionar el primer sencillo “Spike Island” de su nuevo álbum More.

Las fotografías originales sirvieron para su álbum Different Class en 1995, el año en que Pulp se consagró junto a bandas como Oasis, Blur, Suede y Elastica como un icono del movimiento britpop. More, el nuevo material de Pulp, será el primero de la banda en 24 años y junto con la inminente reunión de Oasis confirma el regreso del nostálgico britpop.

El britpop ayudó a englobar un renacimiento cultural en el Reino Unido durante la década de 1990, que surgió después del oscurantismo del régimen de Margaret Thatcher, y se proyectaba en el arte, el cine y la música pop. El britpop se mostraba también como una antítesis del grunge estadounidense.

La llegada de Tony Blair y el Partido Laborista al poder ayudó a alimentar el optimismo que se reflejaba en una música que emulaba el espíritu de la Nueva Ola Inglesa de mediados de 1960, infusionado con el glam y el punk.

El año de 1995 sería la apoteosis del britpop con los lanzamientos de Elastica de Elastica, Different Class de Pulp, The Great Escape de Blur y (What’s The Story) Morning Glory de Oasis.

Quiero vivir como la gente común

“Common People”, lanzada el 22 de mayo de 1995, fue uno de los temas que en aquel año ayudaron a consolidar la identidad de Pulp y el sonido del britpop. La canción fue el primer sencillo de su quinto álbum Different Class y relata un encuentro entre una aristócrata europea y un chico de la clase trabajadora que busca “vivir como la gente común”.

Jarvis Cocker comenzó Pulp en 1979 en la ciudad de Sheffield cuando todavía era un estudiante. La banda pasó más de una década en las orillas de la escena musical, con varios álbumes publicados, aunque sin mucha presencia. A principios de los noventa, Pulp firmó con la disquera Island con la que comenzaron a ganar popularidad con el álbum His n’ Hers. La banda recibió otro impulso con su nominación al prestigioso premio Mercury y el éxito llegaría con su siguiente trabajo: Different Class.

“Common People” era una crítica sobre los antagonismos de las marcadas clases sociales en Inglaterra. Aunque en un principio la canción parece un curioso encuentro sin pretensiones entre un cualquiera y una aristócrata griega que estudia arquitectura en el Colegio de St. Martins, la canción termina siendo una ácida crítica social con un coro irresistible.

Jarvis Cocker compuso la melodía en un pequeño teclado Casio. Según cuenta el bajista Steve Mackey, la melodía de tres acordes sonaba a la “Fanfarria del Hombre Común” de Emerson, Lake & Palmer, pero el productor Chris Thomas y resto de la banda escucharon algo que parecía un éxito.

“Common People” era también un intento por infiltrarse en la cultura principal por parte de Jarvis Cocker. A diferencia de sus contemporáneos, Pulp representaba otra beta de lo que proyectaba Oasis, que portaba con orgullo su origen de la clase trabajadora, y más cercano a Blur, que ostentaba un sentido más artístico y aspiracional hacia lo burgués.

La canción llegó al número 2 de las listas de popularidad británicas en junio de 1995 y colocó a Pulp como una de las bandas más populares del momento. “Common People” se consagró como un himno cuando la banda se presentó en festival de Glastonbury como el acto principal, reemplazando de último minuto a los Stone Roses. El épico cierre con ese himno marcó simbólicamente el paso de la antorcha del movimiento Madchester de finales de la década previa al dominio del britpop.

La popularidad del britpop se desinfló como un globo ponchado cuando fue reemplazado por una nueva ola de pop. Pulp permaneció inactivo por unos años y en la década pasada volvió a renacer para girar por todo el mundo con una nueva generación de seguidores.

El britpop siempre miró hacia el pasado como un punto de referencia, tomando como inspiración las visiones de decadencia urbana de Ray Davies de The Kinks o Paul Weller de The Jam.

El octavo álbum de Pulp, More, llega con un toque de nostalgia para tratar de revivir una era del pasado en la que éramos simplemente gente común.

